SON DAKİKA!
Magazin
Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Bieber çifti geçtiğimiz yıl oğullarına kavuştu. Ünlü çiftin 1,5 yıldır sakladığı oğulları Jack Blues Bieber'ın yüzü ilk kez görüntülendi.

Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi
Küçük yaşta kariyerine 'Baby' şarkısıyla başlayan , şarkıyla 'da en çok izlenen ve en beğenilmeyen video rekorunu kırmıştır. 2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen, Justin Bieber geçtiğimiz ağustos ayında oldu.

JUSTIN BIEBER İLE HAILEY BIEBER'IN OĞLU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Evlendikleri günden itibaren boşanacakları konuşulan Justin Bieber ile Hailey Bieber çifti geçtiğimiz yıl oğullarını kucaklarına aldı. Oğulları Jack Blues'u kameralardan uzak büyüten çift, sonunda başarısız oldu.

Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi

Babası Justin Bieber'la gezen 1.5 yaşındaki Jack Blues'un yüzü ilk kez görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Jack Blues Bieber'ın tıpatıp babasına benzediğine dair yorumlar yaptı.

Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi
