Justin Bieber ile Hailey Bieber çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi

Küçük yaşta kariyerine 'Baby' şarkısıyla başlayan Justin Bieber, şarkıyla YouTube'da en çok izlenen ve en beğenilmeyen video rekorunu kırmıştır. 2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen, Justin Bieber geçtiğimiz ağustos ayında baba oldu.
Evlendikleri günden itibaren boşanacakları konuşulan Justin Bieber ile Hailey Bieber çifti geçtiğimiz yıl oğullarını kucaklarına aldı. Oğulları Jack Blues'u kameralardan uzak büyüten çift, sonunda başarısız oldu.
Babası Justin Bieber'la gezen 1.5 yaşındaki Jack Blues'un yüzü ilk kez görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Jack Blues Bieber'ın tıpatıp babasına benzediğine dair yorumlar yaptı.