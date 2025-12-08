Menü Kapat
Gece üşümesin diye dükkanına davet etmişti... Sabah gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, soğukta kalmaması için arkadaşını sanayi sitesindeki iş yerine davet etti. Sabah saatlerinde kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla içeri giren iş yeri sahibi, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

Kocaeli'nin ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda; dükkanında misafir ettiği arkadaşı Hakan Varnalı’dan (53) haber alamayan Ş.G., sabah saatlerinde iş yerine geldi. Kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla giren Ş.G., arkadaşını hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Gece üşümesin diye dükkanına davet etmişti... Sabah gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

İŞ YERİ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Varnalı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Varnalı’nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gece üşümesin diye dükkanına davet etmişti... Sabah gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

ÜŞÜMESİN DİYE DÜKKANA ÇAĞIRMIŞ...

Öte yandan, sanayi bölgesine yakın bir noktaya park ettiği otomobilinde konaklayan Varnalı’nın, soğuk hava nedeniyle arkadaşı Ş.G. tarafından iş yerine davet edildiği ve cumartesi akşamından bu yana dükkanda kaldığı öğrenildi.

