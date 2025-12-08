Gece üşümesin diye dükkanına davet etmişti... Sabah gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olayda; dükkanında misafir ettiği arkadaşı Hakan Varnalı’dan (53) haber alamayan Ş.G., sabah saatlerinde iş yerine geldi. Kapının kilitli olması üzerine alet yardımıyla giren Ş.G., arkadaşını hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İŞ YERİ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Varnalı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Varnalı’nın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yeri sahibi Ş.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÜŞÜMESİN DİYE DÜKKANA ÇAĞIRMIŞ...

Öte yandan, sanayi bölgesine yakın bir noktaya park ettiği otomobilinde konaklayan Varnalı’nın, soğuk hava nedeniyle arkadaşı Ş.G. tarafından iş yerine davet edildiği ve cumartesi akşamından bu yana dükkanda kaldığı öğrenildi.