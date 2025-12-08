Şanlıurfa'da korku dolu gün: Aynı anda iki iş yerine silahlı saldırı!

Şanlıurfa'da aynı gün, biri mobilya mağazasına diğeri markete olmak üzere iki ayrı iş yerine silahlı saldırı yapıldı. Toplam 2 kişi yaralanırken, saldırganın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN MASKELİ SALDIRDI

Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde 6 Aralık günü kendisine ait mobilya mağazasını açmak için gelen Mustafa K., iş yerinin önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Mustafa K., kurşunlardan korunmak için koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Saldırgan ise yolun karşısında bekleyen motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gün Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde S.A. da çalıştığı marketi açmak istediği sırada motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanamayı durdurmak için bir vatandaş S.A.’nın yarasına tampon yaptı. S.A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.