Karın tadını yine çocuklar çıkardı! Eğlenceli anlar kamerada

Kars’ın Sarıkamış, ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, çocukları sokaklara döktü. Akyaka’da kar yağışıyla birlikte kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, Sarıkamış’ta ise kızakları kapan çocuklar soluğu Sarıkamış Kayak Merkezi’nde aldı. Kayak merkezine gelen çocuklar, bol bol kar altında kızak kaydı. Sarıkamış’ın kar ile güzel olduğunu ifade eden Mir Bedirhan Aslantatar ve ablası Nazenin Sena Aslantatar, "Sarıkamış’a kar yağdı. Bizde kızak kayıyoruz. İnşallah kar daha çok yağar" diye duygularını dile getirdiler.