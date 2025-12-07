Sağanak yağmur Alanya’yı fena vurdu! Araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı

Sağanak yağmur Antalya’nın Alanya ilçesinde hayatı felce uğrattı. Öğlen saatlerinde etkili olan yağmur Alanya-Antalya arası D 400 karayolunda araç geçişlerini etkiledi. Bazı küçük araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı.

Alanya’nın İncekum mahallesinde etkili olan yağmur, kısa sürede yolların suyla dolmasına neden oldu. Bazı küçük araçlar suyla dolan yolsa mahsur kalırken, ekipler otobüs ve kamyon haricinde diğer araçların geçişini yasakladı. Küçük araçlarla ulaşımın ise eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.