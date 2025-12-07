İstanbul’da sağanak yağmur yolları göle çevirdi! Sürücülerin zor anları kameralara yansıdı

Kategoriler
İstanbul
AKOM tarafından uyarısı yapılan yağışlar, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Avcılar Denizköşkler'de rögar taştı. Sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı
Sağanak yağış İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurun ardından Avcılar Denizköşkler Mahallesi İskele Caddesi'nde yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle cadde adeta göle dönüd. Sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri taşan yağmur suyunu boşaltmak için tıkanan giderleri açtı.