Mahalleli gümbürtüye uyandı! Kadıköy'de sağanak yağış istinat duvarını çökertti

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışların ardından çöktü.

MAHALLELİ GÜMBÜRTÜYE UYANDI!

Büyük bir gürültüyle inşaat alanına çöken istinat duvarı paniğe neden oldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik şeridi çekerek muhtemel bir ikinci çökme ihtimaline karşı tedbir aldı. Binada yapılan incelemede ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çökmenin yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.