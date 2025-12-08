Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı! İhanet, tehdit iddiaları ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddiaları doğrulayacak delil bulamadı ve dosya takipsizlikle kapatıldı.

SABRİ SARIOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Otel çalışanı Lara G.'nin Sabri Sarıoğlu hakkındaki şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bu iddialar spor ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Savcılık, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak somut bir delil veya bulguya rastlamadı. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Sarıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Savcılığın takipsizlik kararı, dosyada suç işlendiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı anlamına geliyor. Böylece Sarıoğlu hakkındaki soruşturma sona erdi.