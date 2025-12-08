Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Renco Kompozi'ten Türkiye ve ABD’de Devrim: Florida’da Coastal Construction’la Ortaklık

Renco Kompozit Teknolojileri A.Ş., inşaat sektöründe çığır açan "Kompozit Modüler Yapı Sistemi" ile hem Türkiye'de hem de ABD'de büyük adımlar atmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Renco Kompozi'ten Türkiye ve ABD’de Devrim: Florida’da Coastal Construction’la Ortaklık
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 12:18

Türkiye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan resmi onay alan sistem, pazarında ise Florida'nın önde gelen firması Coastal Construction ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde güçlü bir altyapıyla destekleniyor.
Türkiye'de beş kata kadar yapı ruhsatı alabilen üçüncü sistem olan Renco teknolojisi, hayat büyüklüğünde, birbirine kenetlenen ve hafif "LEGO tuğlaları" olarak tanımlanabilecek mineral kompozit bloklardan oluşuyor. Sistemin temel amacı, sismik risk taşıyan bölgeler için hızlı, güvenli ve emsalsiz derecede dayanıklı çözümleri sunmak.

Küresel Başarı ve ABD Üretim Üssü
Renco'nun teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri pazarında da kendini kanıtladı. Miami merkezli RENCO USA, Yeşil Holding ve Florida'da faaliyet gösteren, eyaletin en büyük genel müteahhitlerinden biri olan Coastal Construction Group ortaklığıyla kuruldu. Lüks konutlar, oteller, eğitim tesisleri ve karma kullanımlı projelerdeki uzmanlığıyla tanınan Coastal Construction, Renco sisteminin ABD pazarına entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasında kritik bir rol oynamaktadır.
RENCO USA, 12 yıl süren kapsamlı testlerin ardından Uluslararası Yapı Kodu (International Building Code - IBC) kapsamında onay aldı. Bu onay, sistemin ABD'de beton, çelik ve ahşabın yanındaki dördüncü onaylı yapısal sistem olduğu anlamına geliyor.

ABD'deki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla, RENCO USA Florida'nın Jupiter kentinde son teknolojiyle donatılmış bir üretim tesisi kurdu. Tam otomasyon ve robotik üretim hatlarına sahip bu tesis, başlangıç aşamasında yılda yaklaşık 5.000 ila 6.000 konut birimi için malzeme üretebilecek kapasiteye sahip. Şirket, bu yerel üretim gücüyle, özellikle kasırga riski taşıyan Florida, Teksas ve Arizona gibi eyaletlerde konut krizine hızlı ve dayanıklı çözümler sunmayı hedefliyor. Palm Springs, Florida'da 96 dairelik bir apartman kompleksi, sistemin ABD pazarındaki hızını ve verimliliğini gösteren ilk büyük başarı örneği oldu.

Renco Kompozi'ten Türkiye ve ABD’de Devrim: Florida’da Coastal Construction’la Ortaklık

DEPREME KARŞI ÜSTÜN KORUMA VE HIZ (TÜRKİYE OPERASYONLARI)

Renco'nun yapı sistemi, özellikle Türkiye'deki afet sonrası barınma ihtiyaçlarına getirdiği hızlı çözüm ile dikkat çekiyor. Geleneksel inşaat yöntemlerine göre çok daha hızlı bir montaj sürecine sahip olan sistem, sahada ağır ekipman veya vinç gerektirmiyor. Bloklar, özel bir kimyasal bağlayıcı ajan ile birleştirilerek yapıyı monolitik (tek parça) hale getiriyor ve bu da ona olağanüstü bir yapısal bütünlük kazandırıyor.
Sistemin hızı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kanıtlanmıştır. Nurdağı'nda, TOKİ iş birliğiyle inşa edilen örnek projeler (bir apartman bloğu, bir okul ve köy evleri) sadece 11 hafta gibi rekor bir sürede tamamlanarak bu sistemin afet bölgelerinde ne kadar hızlı devreye alınabildiğini gözler önüne sermiştir.

TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MCFR (Mineral Kompozit Elyaf Takviyeli) malzemeden üretilen bloklar, sadece depreme değil, aynı zamanda suya, neme, küfe, termitlere ve şiddetli rüzgarlara (Kategori 5 kasırga kuvveti dahil) karşı da tam dayanıklılık sağlıyor.
Başlıca avantajlar şunlardır:

* Dayanıklılık: Beton Tugla ya göre 23 kat daha güçlü ve 1/6 oranında daha hafif yapı.
* Çevresel Faktörler: Su geçirmez, paslanmaz, çürümez ve yangına dayanıklı.
* : Üretimde geri dönüştürülmüş cam elyafları ve plastikler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimsenmiştir.
* Yalıtım: Üstün ısı ve ses yalıtım özellikleri sunar.
Renco Türkiye'nin Manisa'daki üretim tesisi de yıllık 5 bin konut kapasitesiyle kentsel dönüşüm hamlesine güçlü bir destek vermeye hazır durumda.

RENCO KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA

Renco Kompozit Teknolojileri A.Ş., Yeşil Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olup, inşaat sektörüne yenilikçi, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı yapı malzemeleri sunmaktadır. Şirket, küresel lisanslara sahip bu ileri teknolojiyi hem Türkiye pazarında (Yeşil Holding liderliğinde) hem de ABD pazarında (Coastal Construction ortaklığıyla) yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

ETİKETLER
#deprem
#konut
#abd
#sürdürülebilirlik
#inşaat
#Afet Dayanıklılık
#Renco
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.