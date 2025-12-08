Menü Kapat
 Baran Aksoy

İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! "Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen hakları ve işten çıkarmalara tepki göstermek için çıplak ayakla yürüdükleri bir eyleme imza attılar. Eylem sırasında “Hakkımız olanı istiyoruz” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” gibi sloganlar atıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 12:09

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na () bağlı Genel-İş Sendikası’nın ’deki 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinin öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan işçiler çıplak ayakla eylem yaptı. İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde görev yapan çok sayıda işçi, sendika binası önünde toplandı.

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Buradan hareket eden grup, taleplerini duyurmak için Kültürpark’a doğru yürüyüşe geçti. İşçiler, maaşlarındaki kesintileri ve “çıplak ücret” olarak adlandırdıkları uygulamayı protesto etmek amacıyla ayakkabılarını çıkararak çıplak ayakla yürüdü. Eylem sırasında “Hakkımız olanı istiyoruz” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” gibi sloganlar atıldı. Grup, yürüyüşünü Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’nda tamamladı.

İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! "Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz"

Sendika adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan binlerce işçi olarak bugün burada toplanmamızın sebebi çok açıktır. Toplu iş sözleşmemizin 37, 43 ve 44. maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklarımız aylardır ödenmemektedir. Belediye yönetimi, aylardır sürdürdüğümüz tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapmış ne de somut bir ödeme takvimi açıklamıştır. Günlerdir belediye bürokratları maaşlarda herhangi bir sorun olmadığını söylemesine rağmen, maaş ödemesinden sadece bir gün önce bazı basın organlarında emekçilerin maaşlarının çıplak ücret olarak yatırılacağı haberi çıkmıştır. Maaşımıza yapılan bu saldırı nedeniyle kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! "Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz"

CEMİL'İN TUGAY'IN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Onlarca işçinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını, yüzlerce işçinin ise şirketlere iade edilip havuzda işsizlik içinde bekletildiğini vurgulayan Gül, "Bu uygulama çalışma barışını yok etmiş, iş güvencemizi ortadan kaldırmış ve yaşam hakkımızı tehdit eden bir yıldırma politikasına dönüşmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın ‘Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar.' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin dört aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasına oturduğumuzda, bir yandan maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, diğer yandan eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden bu anlayış, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Baskılar bizi yıldıramaz" diye ekledi.

İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! "Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz"

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA YÜKSELTECEĞİZ"

Bugün başlatılan eylemi sadece maaşlar için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklar için de yaptıklarını belirten Gül, "Sosyal haklarımız için somut bir ödeme takvimi açıklanmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm işyerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İşçiler tek ses, tek yürek haykırıyor. İşten çıkarılan ve şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Toplu sözleşmedeki gecikmiş haklarımız olan ikramiye, gıda kartı, iş farklarımız, mesai alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödensin. Maaşımızın içindeki yemek, yakacak gibi köklü haklarımıza yapılan saldırı derhal durdurulsun. Emeğimize, ekmeğimize uzanan eller çekilsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap almayıp ödeme planı açıklamadığı takdirde, iş güvencemize yönelik tehditler karşısında fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz. Alanlardan ve sokaklardan asla geri adım atmayacağız. Emeğimizi savunmakta kararlıyız; ekmeğimiz için buradayız. Yaşam hakkımıza yönelik saldırıya boyun eğmiyoruz" ifadelerini kullandı.

