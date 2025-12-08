TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 9-10 Aralık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa'nın kulüp düzeyinde en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden 6. haftayla birlikte devam ediyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında bu hafta 6 puanla 23. sırada yer alan Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının takvimi açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun tüm lig mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Devler Ligi'nde bu sezon oynanacak olan play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları da yine TRT 1, TRT spor ve Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.
TRT Spor'un haberine göre bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlardan sadece Monaco - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde izlenebilecek. Mücadelede temsilcimiz Galatasaray beraberlik veya galibiyet durumunda ilk 24'e kalmayı garantileyecek.
Şampiyonlar Ligi'nin 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalardan Monaco - Galatasaray maçı haricinde tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.
Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının programı şöyle:
9 Aralık 2025 Salı
10 Aralık 2025 Çarşamba