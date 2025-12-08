TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 9-10 Aralık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Avrupa'nın kulüp düzeyinde en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden 6. haftayla birlikte devam ediyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, ligde 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında bu hafta 6 puanla 23. sırada yer alan Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının takvimi açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun tüm lig mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Devler Ligi'nde bu sezon oynanacak olan play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları da yine TRT 1, TRT spor ve Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 9-10 ARALIK

TRT Spor'un haberine göre bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlardan sadece Monaco - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı bir şekilde izlenebilecek. Mücadelede temsilcimiz Galatasaray beraberlik veya galibiyet durumunda ilk 24'e kalmayı garantileyecek.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalardan Monaco - Galatasaray maçı haricinde tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.

Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının programı şöyle:

9 Aralık 2025 Salı

18.30 Kairat - Olympiakos - tabii spor

20.45 Bayern Münih - Sporting - tabii spor

23.00 Inter - Liverpool - tabii spor

23.00 Tottenham - Slavia Prag - tabii spor 4

23.00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya - tabii spor 5

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt - tabii spor 1

23.00 Atalanta - Chelsea - tabii spor 2

23.00 PSV - Atletico Madrid - tabii spor 3

10 Aralık 2025 Çarşamba