Yoklama kaçağı cezası ne kadar, kaç TL 2025? MSB duyurdu

Askere gidecek olan binlerce kişi yoklama kaçacağı cezasının olup olmadığına dair araştırmalara başladı. Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre ceza tutarı belli oldu.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL 2025?

MSB tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. (İdari para cezası miktarı 2025 yılı için gün başına, kendiliğinden gelenler için 46,32 TL, yakalananlar için 92,65 TL’dir.)"

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLAR BEDELLİ YAPABİLİR Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan ifadeler şöyle:

"Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödeyenler bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir."