Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye dünya devleri arasındaki sıralamasıyla şaşırttı

Aralık 07, 2025 14:57
1
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

Deniz aşırı askeri üsler, ülkelerin hem diplomatik hem ekonomik hem de askeri güçlerini ortaya koyan faktörler olarak görülüyor. Bu üsler stratejik bir üstünlük sağlarken, küresel çapta dengelerin sağlanmasında da önemli bir rol oynuyor. Tahmin edileceği üzere dünya ekonomi ve siyasetine yön veren ülkeler en çok deniz aşırı askeri üsse sahip olan ülkeler listesinin ilk sıralarına yerleşirken, Türkiye’nin sıralaması ise göğüs kabarttı…

2
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

Askeri güçler bir bakıma ülkelerin dokunulmazlığını sağlarken özellikle deniz aşırı askeri üsler savunma ve karşı ataklar için vazgeçilmez bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda dünya çapında pek çok ülke farklı topraklarda kendilerine ait askeri üs kuruyor. Bu üsler ne kadar çok olursa elde edilen güç de o kadar fazla oluyor.

3
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

Ancak kurulan bu üsler sadece askeri alanda değil, diplomatik ve ekonomik alanda da etkiyi artıran stratejik bir hamle olarak görülüyor. Bu nedenle de ülkelere deniz aşırı askeri üs konusunda nerdeyse bir yarış halinde. 2025 yılı sona ererken hazırlanan liste ise hangi ülkenin kaç tane ve nerede oldu askeri üssü olduğunu gösteriyor. İşte en çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler listesinin ayrıntıları…

4
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

EN ÇOK DENİZ AŞIRI ASKERİ ÜSSÜ OLAN ÜLKELER

YUNANİSTAN=1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde üssü bulunuyor.

5
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

JAPONYA=1

Cibuti'de askeri üssü bulunuyor.

6
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

BANGLADEŞ=1

Kuveyt'te askeri üssü bulunuyor.

7
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

PAKİSTAN=1

Suudi Arabistan'da askeri üssü bulunuyor.

8
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

İSRAİL=2

Suriye ve Azerbaycan'da askeri üssü bulunuyor.

9
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

SİNGAPUR=2

Brunei ve Tayland'da askeri üssü bulunuyor.

10
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

ALMANYA=2

Fransa ve Litvanya'da askeri üssü bulunuyor.

11
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

İRAN=2

Irak ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.

12
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

İTALYA=2

Cibuti ve Nijer'de askeri üssü bulunuyor.

13
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ=2

Libya ve Yemen'de askeri üssü bulunuyor.

14
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

ÇİN=3

Kamboçya, Cibuti ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.

15
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

FRANSA=4

Almanya, Cibuti, Gabon ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri üssü bulunuyor.

16
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

HİNDİSTAN=5

Butan, Madagaskar, Umman, Mauritius ve Seyşeller'de üssü bulunuyor.

17
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

TÜRKİYE=12

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çad, Kıbrıs, Irak, Kosova, Libya, Katar, Somali, Sudan ve Suriye'de askeri üssü bulunuyor.

18
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

BİRLEŞİK KRALLIK=13

Belize, Bahreyn, Brunei, Kanada, Kıbrıs, Almanya, Kenya, Nepal, Norveç, Umman, Katar, Singapur ve BAE'de askeri üssü bulunuyor.

19
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

RUSYA=13

Ermenistan, Belarus, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mali, Moldova, Nijer, Suriye, Tacikistan ve Ukrayna'da askeri üssü bulunuyor.

20
En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler

ABD=55

Avustralya, Bahreyn Belçika, Bulgaristan, Kamerun, Küba, Cibuti, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kuveyt, Hollanda, Nijer, Umman, Filipinler, Portekiz, Porto, Riko, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Yunanistan, İspanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.