En çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler belli oldu! Türkiye dünya devleri arasındaki sıralamasıyla şaşırttı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Deniz aşırı askeri üsler, ülkelerin hem diplomatik hem ekonomik hem de askeri güçlerini ortaya koyan faktörler olarak görülüyor. Bu üsler stratejik bir üstünlük sağlarken, küresel çapta dengelerin sağlanmasında da önemli bir rol oynuyor. Tahmin edileceği üzere dünya ekonomi ve siyasetine yön veren ülkeler en çok deniz aşırı askeri üsse sahip olan ülkeler listesinin ilk sıralarına yerleşirken, Türkiye’nin sıralaması ise göğüs kabarttı…
Askeri güçler bir bakıma ülkelerin dokunulmazlığını sağlarken özellikle deniz aşırı askeri üsler savunma ve karşı ataklar için vazgeçilmez bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda dünya çapında pek çok ülke farklı topraklarda kendilerine ait askeri üs kuruyor. Bu üsler ne kadar çok olursa elde edilen güç de o kadar fazla oluyor.
Ancak kurulan bu üsler sadece askeri alanda değil, diplomatik ve ekonomik alanda da etkiyi artıran stratejik bir hamle olarak görülüyor. Bu nedenle de ülkelere deniz aşırı askeri üs konusunda nerdeyse bir yarış halinde. 2025 yılı sona ererken hazırlanan liste ise hangi ülkenin kaç tane ve nerede oldu askeri üssü olduğunu gösteriyor. İşte en çok deniz aşırı askeri üssü olan ülkeler listesinin ayrıntıları…
YUNANİSTAN=1
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde üssü bulunuyor.
JAPONYA=1
Cibuti'de askeri üssü bulunuyor.
BANGLADEŞ=1
Kuveyt'te askeri üssü bulunuyor.
PAKİSTAN=1
Suudi Arabistan'da askeri üssü bulunuyor.
İSRAİL=2
Suriye ve Azerbaycan'da askeri üssü bulunuyor.
SİNGAPUR=2
Brunei ve Tayland'da askeri üssü bulunuyor.
ALMANYA=2
Fransa ve Litvanya'da askeri üssü bulunuyor.
İRAN=2
Irak ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.
İTALYA=2
Cibuti ve Nijer'de askeri üssü bulunuyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ=2
Libya ve Yemen'de askeri üssü bulunuyor.
ÇİN=3
Kamboçya, Cibuti ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.
FRANSA=4
Almanya, Cibuti, Gabon ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri üssü bulunuyor.
HİNDİSTAN=5
Butan, Madagaskar, Umman, Mauritius ve Seyşeller'de üssü bulunuyor.
TÜRKİYE=12
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çad, Kıbrıs, Irak, Kosova, Libya, Katar, Somali, Sudan ve Suriye'de askeri üssü bulunuyor.
BİRLEŞİK KRALLIK=13
Belize, Bahreyn, Brunei, Kanada, Kıbrıs, Almanya, Kenya, Nepal, Norveç, Umman, Katar, Singapur ve BAE'de askeri üssü bulunuyor.
RUSYA=13
Ermenistan, Belarus, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mali, Moldova, Nijer, Suriye, Tacikistan ve Ukrayna'da askeri üssü bulunuyor.
ABD=55
Avustralya, Bahreyn Belçika, Bulgaristan, Kamerun, Küba, Cibuti, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kuveyt, Hollanda, Nijer, Umman, Filipinler, Portekiz, Porto, Riko, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Yunanistan, İspanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık…