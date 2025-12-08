Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal peş peşe konserlerini iptal etti! Ardındaki iddia vahim

Rapçiler Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal, peş peşe konserlerini iptal etti. Blok3, sağlık sorunlarını; Ati242, ailesinin sağlık durumunu gerekçe gösterdi. Emirhan Çakal ise sosyal medyadan uzak durma kararı aldı. Ancak iddialara göre, arasında rapçilerin de olduğu bir grup ünlü, uyuşturucu incelemesine takıldı. Bu nedenle rapçilerin etkinliklerini iptal ettikleri öne sürülüyor.

BLOK3 SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

2025 yılı müzik listelerinde çok dinlenen rapçi olan Blok3, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık sorunları sebebiyle Türkiye genelinde planlanan konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Blok3'ün duyurusunun hemen sonrasında sahnelerin bilinen isimlerinden Ati242 de benzer bir açıklama yaptı. Rapçi, aile bireylerinden birinin sağlık durumuyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek konserlerine kısa süreli bir ara vereceğini bildirdi.

RAPÇİ ÇAKAL, SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Peş peşe gelen bu kararların ardından Emirhan Çakal da sosyal medya hesabında bir süre platformdan uzak durmak istediğini ima eden bir mesaj paylaştı. Ailesine odaklanmak istediğini vurgulayan rapçi, takipçilerine "Bir hedefim var, sosyal medya bana zarar veriyor" ifadeleriyle seslendi.

RAPÇİLER HAKKINDA UYUŞTURU OPERASYONU İDDİASI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik, "Ünlüler dünyasına “uyuşturucu” incelemesi! Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltına alınan bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgiler deşifre edildi ve o kişinin verdiği ifadede dikkat çeken isimleri ortaya çıktı. Yeni bir operasyon gelebilir." dedi.