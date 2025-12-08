Takipçisine küfür eden İrem Derici, "Avukatı Para İstedi" derken polemik yeniden alevlendi

Geçtiğimiz haftalarda takipçisinin attığı tweet'i yanlış anlayan ve hakaret dolu mesaj atan İrem Derici, özür dilemiş ve aslında tweet'i başka birine yazmak istediğini belirtmişti. Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Derici, 'Avukatı para istedi' derken, karşı taraftanda da yeni bir açıklama geldi.

İREM DERİCİ SABAH NE YAPTIĞINI ANLADI, TAKİPÇİSİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Attığı hakaret dolu mesaj sonrası sosyal medya hesabı askıya alınan İrem Derici, takipçisinden özür dilemişti. Utandığını belirten İrem Derici, 'X hesabımı kapatmışlar, n'olur kıza ulaşın da söyleyin' ricasında bulunmuştu.



Orkun Işıtmak'ın programına katılan İrem Derici, takipçisinin avukatının kendisinden para istediğini belirterek, "'Avukatı aradı, 'Biz rencide olduk şu kadar para istiyoruz' dedi' açıklamasında bulunmuştu.

Takipçisi İrem Derici'nin iddialarını yalanlarken, "Amacım maddi kazanç elde etmek değil, şahsıma yapılan hakaretin yasal düzlemde karşılık bulmasını sağlamaktı.' ifadelerini kullandı. Karşı tarafın avukatı ise, 'Sanatçı kimliğinize saygı duyuyoruz ancak bu kanunen hiçbir vatandaşımıza hakaret etme hakkı vermez. Süreçle ilgili her türlü dava, talep ve şikayet hakkımız da saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz' açıklamasında bulundu.