TGRT Haber
TGRT Haber
En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkelerinin olduğu liste açıklandı. Savunma bakımından gücünü gösteren ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu da merak edildi.

Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkelerinin olduğu liste açıklandı. Savunma bakımından gücünü gösteren ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu da merak edildi.
’nin savaş uçağı envanteri tüm dünyada adından söz ettirirken dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeler listesi de dikkat çekti.

EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞI OLAN ÜLKELER LİSTESİ

Dünyanın dört bir yanında savunma anlamında gelişmeler devam ederken çeşitli özellikleri olan savaş uçaklarının sayısı da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

İşte liste:

- 13.043

- 4.292

Çin - 3.309

Hindistan - 2.229

Güney Kore - 1.592

Japonya - 1.443

Pakistan - 1.399

Mısır - 1.093

Türkiye - 1.083

Fransa - 976

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Uluslararası güç dengelerini belirleyen en önemli unsurlardan biri hava kuvvetlerinin kapasitesidir. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Türkiye, günden güne artan teknolojisi ve çalışmaları ile hava savunma sistemleri ve envanterini geliştirmeye devam ediyor. Net olarak envanter verileri açıklanmazken Türkiye'de 1.083 savaş uçağı bulunuyor. Bu da dünyanın güçlü ülkeleri arasında yer almaya neden oluyor.

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN HAVA ARAÇLARI

Saldırı
Bayraktar TB2
Bayraktar Akıncı
TUSAŞ Anka
TUSAŞ Aksungur
Bayraktar TB3
Bayraktar Kızılelma
IAI Harpy

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Bombardıman
F-4E-2020 Terminator

Elektronik savaş
Boeing 737 AEW&C
CN-235 EW

Avcı
F-16C/D

Helikopter
TUSAŞ T-129 Atak
UH-1H
Eurocopter Cougar

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Keşif
TUSAŞ Anka
Heron
Bayraktar TB2
Bayraktar Akıncı
TUSAŞ Aksungur
Bayraktar TB3

En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Eğitim
SF-260D
T-38M
KT-1T
T-41
Canadair NF-5
F-16C/D

Nakliye
A400M
C-160T
C-130B/E
CN235-100M

