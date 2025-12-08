En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye’nin savaş uçağı envanteri tüm dünyada adından söz ettirirken dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeler listesi de dikkat çekti.

EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞI OLAN ÜLKELER LİSTESİ

Dünyanın dört bir yanında savunma anlamında gelişmeler devam ederken çeşitli özellikleri olan savaş uçaklarının sayısı da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte liste:

ABD - 13.043

Rusya - 4.292

Çin - 3.309

Hindistan - 2.229

Güney Kore - 1.592

Japonya - 1.443

Pakistan - 1.399

Mısır - 1.093

Türkiye - 1.083

Fransa - 976

TÜRKİYE'NİN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Uluslararası güç dengelerini belirleyen en önemli unsurlardan biri hava kuvvetlerinin kapasitesidir. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Türkiye, günden güne artan teknolojisi ve çalışmaları ile hava savunma sistemleri ve envanterini geliştirmeye devam ediyor. Net olarak envanter verileri açıklanmazken Türkiye'de 1.083 savaş uçağı bulunuyor. Bu da dünyanın güçlü ülkeleri arasında yer almaya neden oluyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA ARAÇLARI

Saldırı

Bayraktar TB2

Bayraktar Akıncı

TUSAŞ Anka

TUSAŞ Aksungur

Bayraktar TB3

Bayraktar Kızılelma

IAI Harpy

Bombardıman

F-4E-2020 Terminator

Elektronik savaş

Boeing 737 AEW&C

CN-235 EW

Avcı

F-16C/D

Helikopter

TUSAŞ T-129 Atak

UH-1H

Eurocopter Cougar

Keşif

TUSAŞ Anka

Heron

Bayraktar TB2

Bayraktar Akıncı

TUSAŞ Aksungur

Bayraktar TB3

Eğitim

SF-260D

T-38M

KT-1T

T-41

Canadair NF-5

F-16C/D

Nakliye

A400M

C-160T

C-130B/E

CN235-100M