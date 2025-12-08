En çok savaş uçağı olan ülkeler listesi açıklandı! Dünyanın en fazla savaş uçağı olan ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’nin savaş uçağı envanteri tüm dünyada adından söz ettirirken dünyanın en çok savaş uçağı olan ülkeler listesi de dikkat çekti.
Dünyanın dört bir yanında savunma anlamında gelişmeler devam ederken çeşitli özellikleri olan savaş uçaklarının sayısı da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İşte liste:
ABD - 13.043
Rusya - 4.292
Çin - 3.309
Hindistan - 2.229
Güney Kore - 1.592
Japonya - 1.443
Pakistan - 1.399
Mısır - 1.093
Türkiye - 1.083
Fransa - 976
Uluslararası güç dengelerini belirleyen en önemli unsurlardan biri hava kuvvetlerinin kapasitesidir. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alırken Türkiye, günden güne artan teknolojisi ve çalışmaları ile hava savunma sistemleri ve envanterini geliştirmeye devam ediyor. Net olarak envanter verileri açıklanmazken Türkiye'de 1.083 savaş uçağı bulunuyor. Bu da dünyanın güçlü ülkeleri arasında yer almaya neden oluyor.
Saldırı
Bayraktar TB2
Bayraktar Akıncı
TUSAŞ Anka
TUSAŞ Aksungur
Bayraktar TB3
Bayraktar Kızılelma
IAI Harpy
Bombardıman
F-4E-2020 Terminator
Elektronik savaş
Boeing 737 AEW&C
CN-235 EW
Avcı
F-16C/D
Helikopter
TUSAŞ T-129 Atak
UH-1H
Eurocopter Cougar
Keşif
TUSAŞ Anka
Heron
Bayraktar TB2
Bayraktar Akıncı
TUSAŞ Aksungur
Bayraktar TB3
Eğitim
SF-260D
T-38M
KT-1T
T-41
Canadair NF-5
F-16C/D
Nakliye
A400M
C-160T
C-130B/E
CN235-100M