TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

Nefes kesen gösterilerin ortaya çıkmasına sağlayan Solotürk hangi uçakları kullanıyor merak edildi. Türkiye'nin dört bir yanında uçak gösterileri yapan Solotürk'ün pilot sayısı ve kurulduğu tarih de Türkiye'nin gündeminde. En son Kayseri'de gösteri düzenleyen ekip, kendisine hayran bırakmayı başardı.

Tüm Türkiye'de nefes kesen gösterilen düzenleyen , Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlıdır. Dönem dönem değişen başarılı pilotları ile halkı selamlama ve gösteri uçuşları düzenleniyor.

SOLOTÜRK HANGİ UÇAKLARI KULLANIYOR?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlı olup F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan ekip olarak tanınıyor. Dünyada adından söz ettirmeyi başaran ekip ülkemizin çeşitli yerlerinde gösteriler yaparak kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

Solotürk, F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak eşsiz gösterileri ortaya çıkartıyor. Ekip, gösterilerinde 88-0021 tescilli bir F-16C Block 30-TM uçağını kullanırken F16 seçilmesinin nedeni yüksek performanslı bir jet olması. Yüksek g kuvveti gerektiren manevralarda pilotlara destek olan sistem ve ekipmanlar içermesi de kullanım nedeni oluyor. Gösterilen dışında 132. Filo bünyesindeki eğitim uçuşlarında ve operasyonlarda mühammat yüklü şekilde kullanılabiliyor. Kendine has özel boyaması olmasına rağmen savaşta da kullanılabiliyor.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

SOLOTÜRK'ÜN KAÇ PİLOTU VAR, KİMLER?

Solotürk pilotlarının görev süresi bazı istisnalar dışında 5 senedir. Mevcut olan pilotlar 2021 yılından beri görev yapan 1. Gösteri Pilotu Yarbay Murat Bakıcı ve ekibe 2024'te katılan 2. Gösteri Pilotu Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir'dir. İki isim de görevini başarı ile yerine getirirken Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

Solotürk pilotları aynı zamanda savaş pilotu olarak Hava Kuvvetleri görevlerine de devam ediyor. Yıldan yıla Solotürk pilotları:

Murat Keleş - 2011-2012 - 001
Fatih Batmaz - 2011-2012 - 002
Sedat Yalın Ahbab - 2011-2014 - 003
Yusuf Kurt - 2012-2015 - 004
Erhan Günar - 2013-2020 - 005
Serdar Doğan - 2015-2021 - 006
Emre Mert - 2019-2023 - 007
Murat Bakıcı - 2021-... - 008
Yasin Dikkule - 2023-2024 - 009
M. Erhan Aydemir - 2024-... - 010

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

SOLOTÜRK UÇAĞI KAÇ TANE?

Millî bayramlarda, özel günlerde, Teknofest İstanbul gibi yerel festivaller ve kimi uluslararası etkinliklerde gösteri düzenleyen Solotürk ekibi gökyüzünde süzülürken nefesleri kesiyor. Akrobasi hareketleri ve F16 ile en düşük hızda gidebilen tek ekip olarak dikkatleri çeken ekipte 2 uçak bulunuyor. Bazı durumlarda iki uçak beraber gökyüzünde süzülürken genelde gösteriler tek uçak ile düzenleniyor. Solotürk'ün ana gösteri uçağının yanında ek olarak 2 adet de yedeği bulunmakta. Yedek uçaklardan 88-0024 tescilli olan uçak, ana gösteri uçağıyla aynı şekilde boyandı. 88-0025 tescilli olan uçak ise Türk Hava Kuvvetleri'nin standart F-16 boyaması üzerine kısmi şekilde boyanmıştır. SAdece kuyruk ve sırt kısmı siyah olurken gövde altında altın sarısı ve gri renklerde hilal ve yıldız bulunuyor.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

SOLOTÜRK PİLOTU NASIL OLUNUR?

F-16'da 1000 saatlik uçuş tecrübesine sahip ve uçuş disiplinsizliği geçmişi olmayan muharip jet pilotları, SOLOTÜRK pilotu olmak için gönüllü olabiliyorlar. Pilot adayı olan adaylar arasından seçim yapılır ve gösteri pilotu olarak seçilen kişi 3 aylık bir eğitime tabi tutulur. Eğitimler sonunda iki kişilik F16D uçağında tüm hareketler denenir. Eğitimi tamamlayan pilot F16C uçağı ile yaptığı eğitim ve provalara devam eder. Tüm aşamaları tamamlayan pilot eğitim sonrasında gösteri pilotu olmaya hak kazanıyor.

Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

SOLOTÜRK F16 NE KADAR YAKIT HARCIYOR?

Gösteri esnasında uçak 100-600 knot (190–1200 km/sa) arasında bir hızda ve 100 feet (30 metre) üzerindeki bir yükseklikte uçmaktadır. Gösteri esnasında harici yakıt tankı olmadığı zamanlarda yaklaşık 3.5 ton, centerline yakıt tankı ile yaklaşık 4.5 ton jet yakıtı harcanır. Pilotlar hareketlerde -3 g ve +9 g arası g kuvvetine maruz kalırlar.

SOLOTÜRK'ten Kayseri'de nefes kesen uçuş!
