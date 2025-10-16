Solotürk hangi uçakları kullanıyor, kaç pilotu var? Uçuş gösterilerine devam ediyor

Tüm Türkiye'de nefes kesen gösterilen düzenleyen Solotürk, Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlıdır. Dönem dönem değişen başarılı pilotları ile halkı selamlama ve gösteri uçuşları düzenleniyor.

SOLOTÜRK HANGİ UÇAKLARI KULLANIYOR?

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132. Hançer Filo'ya bağlı olup F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan ekip olarak tanınıyor. Dünyada adından söz ettirmeyi başaran ekip ülkemizin çeşitli yerlerinde gösteriler yaparak kendisine hayran bırakmayı başarıyor.

Solotürk, F-16C Block 30TM jet savaş uçağını kullanarak eşsiz gösterileri ortaya çıkartıyor. Ekip, gösterilerinde 88-0021 tescilli bir F-16C Block 30-TM uçağını kullanırken F16 seçilmesinin nedeni yüksek performanslı bir jet olması. Yüksek g kuvveti gerektiren manevralarda pilotlara destek olan sistem ve ekipmanlar içermesi de kullanım nedeni oluyor. Gösterilen dışında 132. Filo bünyesindeki eğitim uçuşlarında ve operasyonlarda mühammat yüklü şekilde kullanılabiliyor. Kendine has özel boyaması olmasına rağmen savaşta da kullanılabiliyor.

SOLOTÜRK'ÜN KAÇ PİLOTU VAR, KİMLER?

Solotürk pilotlarının görev süresi bazı istisnalar dışında 5 senedir. Mevcut olan pilotlar 2021 yılından beri görev yapan 1. Gösteri Pilotu Yarbay Murat Bakıcı ve ekibe 2024'te katılan 2. Gösteri Pilotu Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir'dir. İki isim de görevini başarı ile yerine getirirken Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

Solotürk pilotları aynı zamanda savaş pilotu olarak Hava Kuvvetleri görevlerine de devam ediyor. Yıldan yıla Solotürk pilotları:

Murat Keleş - 2011-2012 - 001

Fatih Batmaz - 2011-2012 - 002

Sedat Yalın Ahbab - 2011-2014 - 003

Yusuf Kurt - 2012-2015 - 004

Erhan Günar - 2013-2020 - 005

Serdar Doğan - 2015-2021 - 006

Emre Mert - 2019-2023 - 007

Murat Bakıcı - 2021-... - 008

Yasin Dikkule - 2023-2024 - 009

M. Erhan Aydemir - 2024-... - 010

SOLOTÜRK UÇAĞI KAÇ TANE?

Millî bayramlarda, özel günlerde, Teknofest İstanbul gibi yerel festivaller ve kimi uluslararası etkinliklerde gösteri düzenleyen Solotürk ekibi gökyüzünde süzülürken nefesleri kesiyor. Akrobasi hareketleri ve F16 ile en düşük hızda gidebilen tek ekip olarak dikkatleri çeken ekipte 2 uçak bulunuyor. Bazı durumlarda iki uçak beraber gökyüzünde süzülürken genelde gösteriler tek uçak ile düzenleniyor. Solotürk'ün ana gösteri uçağının yanında ek olarak 2 adet de yedeği bulunmakta. Yedek uçaklardan 88-0024 tescilli olan uçak, ana gösteri uçağıyla aynı şekilde boyandı. 88-0025 tescilli olan uçak ise Türk Hava Kuvvetleri'nin standart F-16 boyaması üzerine kısmi şekilde boyanmıştır. SAdece kuyruk ve sırt kısmı siyah olurken gövde altında altın sarısı ve gri renklerde hilal ve yıldız bulunuyor.

SOLOTÜRK PİLOTU NASIL OLUNUR?

F-16'da 1000 saatlik uçuş tecrübesine sahip ve uçuş disiplinsizliği geçmişi olmayan muharip jet pilotları, SOLOTÜRK pilotu olmak için gönüllü olabiliyorlar. Pilot adayı olan adaylar arasından seçim yapılır ve gösteri pilotu olarak seçilen kişi 3 aylık bir eğitime tabi tutulur. Eğitimler sonunda iki kişilik F16D uçağında tüm hareketler denenir. Eğitimi tamamlayan pilot F16C uçağı ile yaptığı eğitim ve provalara devam eder. Tüm aşamaları tamamlayan pilot eğitim sonrasında gösteri pilotu olmaya hak kazanıyor.

SOLOTÜRK F16 NE KADAR YAKIT HARCIYOR?

Gösteri esnasında uçak 100-600 knot (190–1200 km/sa) arasında bir hızda ve 100 feet (30 metre) üzerindeki bir yükseklikte uçmaktadır. Gösteri esnasında harici yakıt tankı olmadığı zamanlarda yaklaşık 3.5 ton, centerline yakıt tankı ile yaklaşık 4.5 ton jet yakıtı harcanır. Pilotlar hareketlerde -3 g ve +9 g arası g kuvvetine maruz kalırlar.