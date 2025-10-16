Çekmeköy'deki İETT kazasıyla ilgili yeni gelişme! Motosiklet sürücüsü tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de dün seyir halindeki İETT otobüsü, yolcuların olduğu durağa dalması sonucu can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza öncesi İETT otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşadığı, münakaşanın büyümesi üzerine otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek gaza bastığı ve vatandaşların üzerine sürdüğü tespit edildi.

İETT ŞOFÖRÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan İETT şoförünün hastanede polis gözetiminde tedavisi devam ediyor.

MOTOR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Şüpheli otobüs şoförünün hastanede tedavisi sürerken emniyet işlemleri tamamlanan diğer şüpheli motor sürücüsü K.P. bugün adliyeye getirildi. Şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli sürücünün "Ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.