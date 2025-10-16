Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çekmeköy'deki İETT kazasıyla ilgili yeni gelişme! Motosiklet sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği İETT kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazadan hemen önce İETT şoförüyle tartışan kazasında motosiklet sürücüsü K.P. “Ulaşım araçlarının alıkonulması” suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de dün seyir halindeki otobüsü, yolcuların olduğu durağa dalması sonucu can pazarı yaşandı. sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'deki İETT kazasıyla ilgili yeni gelişme! Motosiklet sürücüsü tutuklandı

Kaza öncesi İETT otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşadığı, münakaşanın büyümesi üzerine otobüs şoförünün geçirerek gaza bastığı ve vatandaşların üzerine sürdüğü tespit edildi.

Çekmeköy'deki İETT kazasıyla ilgili yeni gelişme! Motosiklet sürücüsü tutuklandı

İETT ŞOFÖRÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan İETT şoförünün hastanede polis gözetiminde tedavisi devam ediyor.

Çekmeköy'deki İETT kazasıyla ilgili yeni gelişme! Motosiklet sürücüsü tutuklandı

MOTOR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Şüpheli otobüs şoförünün hastanede tedavisi sürerken emniyet işlemleri tamamlanan diğer şüpheli motor sürücüsü K.P. bugün adliyeye getirildi. Şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli sürücünün "Ulaşım araçlarının alıkonulması" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

