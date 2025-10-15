Çekmeköy'de otobüs durağa girdi! Çok sayıda yaralı var

Çekmeköy - Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki bir taksi ile kamyonete çarptıktan sonra durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüs şoförünün araç içerisinde baygınlık geçirdiği öğrenildi.

ŞOFÖRÜN BAŞKA BİR SÜRÜCÜYLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini iddia etti.