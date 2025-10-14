Menü Kapat
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü sitenin duvarını yıktı

İstanbul Üsküdar'da şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu belediye otobüsü hareket ederek yol sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü sitenin duvarını yıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:52

'da otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu hareket ederek yol sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü sitenin duvarını yıktı


Olay, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak'ta bulunan peron alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TN 1849 plakalı İETT otobüsünü park eden şoför, el frenini çekmeden araçtan indi. Bu sırada hareket eden otobüs, yaklaşık yüz metre kaydıktan sonra yolun sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Çarpma sonucu duvarda asılı kalan otobüsün etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Ekipler, vinç yardımıyla otobüsü asılı kaldığı yerden çıkardı.

Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü sitenin duvarını yıktı



Kayma esnasında karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi ve İETT otobüsünün çarptığı duvarın hemen altında bulunan çocuk parkında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından yapılan açıklamada, kazada yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtilerek, araç şoförünün görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

