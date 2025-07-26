İETT kazası araç kamerasına yansıdı

İstanbul’da bu sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi'nde bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alibeyköy - Bakırköy arası çalışan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken, hatalı sollama yapan bir aracın kendisine çarpması sonucu bariyerlere çıktı.

ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın otobüse çarpması ve sonrasındaki panik yer aldı.