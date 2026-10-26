İçişleri Bakanlığı 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 farklı ülkede farklı birimlerle gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 63 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan suçluların yer aldığı listede kamuoyu tarafından tanınan isimler de yer aldı. Bu kapsamda Yakşiler suç örgütünün üyesi Kerimcan Elalmış ve Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da, Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran oyuncu Cengizhan Yurdutek ise Karadağ'da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı’nın iade listesinden tanıdık yüzler çıktı: Hikmet Tuğsuz ve Cengizhan Yurdutek Türkiye'ye getirildi İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 farklı ülkede düzenlenen operasyonlarla aralarında kamuoyunun tanıdığı isimlerin de yer aldığı 63 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yakşiler suç örgütü üyesi Kerimcan Elalmış, 29 ayrı yakalama emriyle aranırken Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Sıfır Bir dizisi oyuncusu Cengizhan Yurdutek, 6 ayrı yakalama emriyle kırmızı bültenle aranırken Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

YAKŞİLER SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ KERİMCAN ELALMIŞ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve "Yakşiler" olarak adlandırılan yeni yapılanmanın üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Elalmış'ın; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yağma", "Yaralama", "Dolandırıcılık" ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından 7 Kasım 2025'ten itibaren 29 ayrı yakalama emriyle ulusal seviyede arandığı bildirildi. Elalmış, 23 Ekim 2026'da Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iade edildi.

SURVIVOR YILDIZI HİKMET TUĞSUZ DA KIRMIZI BÜLTENLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bültenle yakalanarak Türkiye'ye getirilenler listesinde yer alan bir diğer isim ise televizyon ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz oldu.

Tuğsuz'un; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak", "Kasten Yaralama", "Basit Yaralama", "İftira", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 8 ayrı yakalama emrine istinaden kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Hikmet Tuğsuz'un, 25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

SIFIR BİR OYUNCUSU CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de Karadağ'da yakalandığı öğrenildi.

Yurdutek'in; "Kasten Yaralama", "Basit Yaralama", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarının yanı sıra 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 24 Haziran 2025 tarihinden bu yana 6 ayrı yakalama emriyle kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Ünlü oyuncu Cengizhan Yurdutek, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.