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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:38

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ay içinde 33'ü kırmızı bültenli olmak üzere 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ise ulusal seviyede aranan toplam 63 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ay içinde 33'ü kırmızı bültenli olmak üzere 63 suçlu Türkiye'ye getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:38

tarafından yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve aralarında arama kararı bulunan 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ise ulusal seviyede aranan toplam 63 suçlunun 8 ülkeden Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ay içinde 33'ü kırmızı bültenli olmak üzere 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan toplam 63 suçlunun 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Getirilen suçlulardan 33'ü kırmızı bültenle aranıyordu.
Suçluların 49'u Gürcistan'dan, 5'i Almanya'dan, 3'ü Yunanistan'dan, 2'si Kırgızistan'dan getirildi.
Diğer suçlular Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan iade edildi.
Operasyonda EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları ortak çalışma yürüttü.
Bakanlık, suçluları getirmeye devam edeceklerini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bakanlık açıklamasında ve ulusal seviyede aranan suçluların 49’unun ’dan 5’inin Almanya’dan 3’ünün Yunanistan’dan, 2’sinin Kırgızistan’dan, diğerlerinin ise Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan ülkemize geri getirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ay içinde 33'ü kırmızı bültenli olmak üzere 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

ÇOK SAYIDA BİRİM ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ay içinde 33'ü kırmızı bültenli olmak üzere 63 suçlu Türkiye'ye getirildi

"SUÇLULARI ÜLKEMİZE GERİ GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonda emeği geçen polisler, başkanlıklar ve daire başkanlıkları tebrik edilirken Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN SINIR ÖTESİ OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çİftçi de 63 suçlunun Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınır ötesi kapanın daraldığına dikkat çekti ve "Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor" dedi. 

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
Son bir ayda, 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik.

Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar.

Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli:

Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz!

Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!

Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!

Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum.

İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum.

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2114628178102673890

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ETİKETLER
#Gürcistan
#Kırmızı Bülten
#Adalet Bakanlığı
#İçişleri Bakanlığı
#Egm Interpol-europol Daire Başkanlığı
#Gündem
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