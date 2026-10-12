İçişleri Bakanlığı kuvvetli sağanak beklenen iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritada batı ve doğudaki 16 il için sarı renkle işaretlendi. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığından 16 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak geliyor İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 16 il için kuvvetli sağanak beklentisiyle sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yarın Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması istendi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin olarak açıklandı. AKOM'a göre İstanbul'da 13 Ekim Salı gününden itibaren sıcaklıklar 8-10 derece düşecek, 14 Ekim Çarşamba günü ise saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.

SALI GÜNÜ SAĞANAK KUVVETLENECEK

Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin.

AKOM: İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞÜYOR

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahminini açıkladı. 13 Ekim Salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi beklenirken, 14 Ekim Çarşamba günü saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına ve kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.