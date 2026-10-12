İçişleri Bakanlığından 16 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı kuvvetli sağanak beklenen iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritada batı ve doğudaki 16 il için sarı renkle işaretlendi. Vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda paylaşım yapıldı.
Buna göre, bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin.
AKOM, İstanbul için haftalık hava tahminini açıkladı. 13 Ekim Salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi beklenirken, 14 Ekim Çarşamba günü saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına ve kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.