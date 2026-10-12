Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı, yoğun duman kenti kapladı

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İstanbul
Edirne'de her yıl hasat döneminin ardından görülen anız yangınları, ekim ayında da devam ediyor. Özellikle çeltik ekili arazilerde yakılan anızlardan yükselen duman, kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.
Bölge halkında endişeye neden olan hava kirliliği sadece o bölgedeki insanlara değil çok sayıda canlının da yaşamını tehdit ediyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar başta olmak üzere sürüngenler ve diğer küçük canlılar anız yangınları nedeniyle büyük tehlike yaşıyor.
Uzmanlar hem canlılar için hem toprak verimi içi anızların yakılması yerine toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.