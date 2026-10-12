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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:51

Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı, yoğun duman kenti kapladı

Edirne'de hasat sonrası tarlalarda kalan anızların yakılması, sonbaharla birlikte yeniden arttı. Binlerce dönüm arazide yakılan anızlardan yükselen duman, kent merkezinde hava kirliliğine neden oldu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:51

'de her yıl hasat döneminin ardından görülen anız yangınları, ekim ayında da devam ediyor. Özellikle ekili arazilerde yakılan anızlardan yükselen duman, kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.

HABERİN ÖZETİ

Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı, yoğun duman kenti kapladı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de hasat döneminin ardından ekim ayında da devam eden anız yangınları, özellikle çeltik arazilerinde yoğun duman tabakası oluşturarak hava kirliliğine yol açıyor.
Anız yangınlarından yükselen duman, kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.
Hava kirliliği, bölge halkının yanı sıra tarlalara yuva yapan kuşlar, sürüngenler ve diğer küçük canlıların yaşamını tehdit ediyor.
Uzmanlar, anızların yakılması yerine toprağa kazandırılmasını ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesini öneriyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

CANLILARIN YAŞAMINI TEHDİT EDİYOR

Bölge halkında endişeye neden olan sadece o bölgedeki insanlara değil çok sayıda canlının da yaşamını tehdit ediyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar başta olmak üzere sürüngenler ve diğer küçük canlılar anız yangınları nedeniyle büyük tehlike yaşıyor.

Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı, yoğun duman kenti kapladı

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar hem canlılar için hem toprak verimi içi anızların yakılması yerine toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#edirne
#hava kirliliği
#çeltik
#Anız Yangınları
#Yaşam
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