Edirne'de her yıl hasat döneminin ardından görülen anız yangınları, ekim ayında da devam ediyor. Özellikle çeltik ekili arazilerde yakılan anızlardan yükselen duman, kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hava kirliliği kritik seviyeye çıktı, yoğun duman kenti kapladı Edirne'de hasat döneminin ardından ekim ayında da devam eden anız yangınları, özellikle çeltik arazilerinde yoğun duman tabakası oluşturarak hava kirliliğine yol açıyor. Anız yangınlarından yükselen duman, kent merkezinin üzerinde kirli bir hava tabakası oluşturdu. Hava kirliliği, bölge halkının yanı sıra tarlalara yuva yapan kuşlar, sürüngenler ve diğer küçük canlıların yaşamını tehdit ediyor. Uzmanlar, anızların yakılması yerine toprağa kazandırılmasını ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesini öneriyor.

CANLILARIN YAŞAMINI TEHDİT EDİYOR

Bölge halkında endişeye neden olan hava kirliliği sadece o bölgedeki insanlara değil çok sayıda canlının da yaşamını tehdit ediyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar başta olmak üzere sürüngenler ve diğer küçük canlılar anız yangınları nedeniyle büyük tehlike yaşıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar hem canlılar için hem toprak verimi içi anızların yakılması yerine toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.