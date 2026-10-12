Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:35

Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından takımın başına kimin geçeceği oldukça merak konusu. Listenin ilk sırasında Arda Turan'ın yer alması ise herkesi heyecanlandırırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:35

A Milli Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin arayış sürüyor. Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Fatih Tekke gibi isimlerin gündeme gelmesinin ardından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan da adaylar arasında öne çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella'dan boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü için Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı ilk aday olarak belirledi.
Arda Turan, TFF yetkilileriyle yaptığı görüşmede, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" diyerek mevcut durumu nedeniyle milli takımın başına geçmek istemediğini belirtti.
TFF, Arda Turan'a hem kulübü hem de milli takımı çalıştırabileceği yönünde bir karşı teklifte bulundu.
Arda Turan, bu teklifi değerlendirmek üzere Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşecek.
TFF'nin Arda Turan ile anlaşamaması durumunda yabancı teknik direktörlere yöneleceği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

TFF'NİN İLK İSTEDİĞİ İSİM ARDA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ı A Milli Takım'ın başına getirmeyi hedefliyor.

Haberde, federasyon yetkilileri ile 39 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları da paylaşıldı.

Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu

"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"

Turan'ın görüşmede federasyon yetkililerine, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği belirtildi. TFF heyetinin ise genç teknik adama, "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" şeklinde karşı teklifte bulunduğu aktarıldı.

ARDA YİNE DE SHAKHTAR YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEK

Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle konuyu değerlendirmek üzere görüşme yapacağı ifade edildi. TFF'nin Turan ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamaması halinde ise yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den taraftarları endişelendiren açıklama! "Yüzde yüz hissetmiyorum"
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.