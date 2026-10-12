Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu

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İstanbul
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin arayış sürüyor. Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Fatih Tekke gibi isimlerin gündeme gelmesinin ardından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan da adaylar arasında öne çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ı A Milli Takım'ın başına getirmeyi hedefliyor.
Haberde, federasyon yetkilileri ile 39 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları da paylaşıldı.
Turan'ın görüşmede federasyon yetkililerine, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği belirtildi. TFF heyetinin ise genç teknik adama, "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" şeklinde karşı teklifte bulunduğu aktarıldı.
Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle konuyu değerlendirmek üzere görüşme yapacağı ifade edildi. TFF'nin Turan ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamaması halinde ise yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği kaydedildi.