A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin arayış sürüyor. Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Fatih Tekke gibi isimlerin gündeme gelmesinin ardından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan da adaylar arasında öne çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Arda Turan'ın A Milli Takım için cevabı belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella'dan boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğü için Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı ilk aday olarak belirledi. Arda Turan, TFF yetkilileriyle yaptığı görüşmede, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" diyerek mevcut durumu nedeniyle milli takımın başına geçmek istemediğini belirtti. TFF, Arda Turan'a hem kulübü hem de milli takımı çalıştırabileceği yönünde bir karşı teklifte bulundu. Arda Turan, bu teklifi değerlendirmek üzere Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşecek. TFF'nin Arda Turan ile anlaşamaması durumunda yabancı teknik direktörlere yöneleceği kaydedildi.

TFF'NİN İLK İSTEDİĞİ İSİM ARDA

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ı A Milli Takım'ın başına getirmeyi hedefliyor.

Haberde, federasyon yetkilileri ile 39 yaşındaki teknik adam arasında yapılan görüşmenin ayrıntıları da paylaşıldı.

"SAVAŞ VARKEN YARI YOLDA BIRAKMAM"

Turan'ın görüşmede federasyon yetkililerine, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği belirtildi. TFF heyetinin ise genç teknik adama, "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" şeklinde karşı teklifte bulunduğu aktarıldı.

ARDA YİNE DE SHAKHTAR YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEK

Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk yönetimiyle konuyu değerlendirmek üzere görüşme yapacağı ifade edildi. TFF'nin Turan ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamaması halinde ise yabancı teknik direktör adaylarına yöneleceği kaydedildi.