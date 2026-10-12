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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 05:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 05:55

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'ın tartışılan isimlerinden İlkay Gündoğan İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Rodri ve Lamine Yamal'a övgülerde bulunan Gündoğan, Barcelona'nın turnuvada açık ara favori olduğunu söyledi. Transfer söylentileriyle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, ayrılık iddialarına cevap verdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 05:45
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 05:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, yarın akşam sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalya Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek.

HABERİN ÖZETİ

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınına transfer iddiaları, rakipleri ve eski takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçı yarın saat 22.00'de hakem Marco Guida yönetiminde oynanacak.
İlkay Gündoğan, transfer söylentilerinin doğru olmadığını belirterek kış transfer döneminden sonra da Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.
Eski takım arkadaşı Rodri'yi öven Gündoğan, onun yıllardır dünyanın en eksiksiz defansif orta sahası olduğunu ifade etti.
Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisi olarak nitelendiren Gündoğan, maçı kazanmak için kusursuz savunma yapıp cesur oynamaları gerektiğini belirtti.
Gündoğan, Lamine Yamal'ın genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk, istikrar ve rahatlığın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncularından İlkay Gündoğan, zorlu maç öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

İlkay Gündoğan transfer iddialarına cevap verdi. Galatasaray'dan ayrılmayı planlamadığını söyleyen deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum."

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Eski takım arkadaşı Rodri'ye övgüde bulunan İlkay Gündoğan, "Benim için Rodri yıllardır dünyanın en eksiksiz defansif orta sahası. Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuydu. Onunla yan yana oynamak bir ayrıcalıktı" dedi.

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

"BARCELONA AÇIK ARA FAVORİ"

Barcelona'ya karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Gündoğan, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız" dedi.

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

LAMINE YAMAL'A ÖVGÜ

İlkay Gündoğan, Barcelona'da oynadığı dönem Lamine Yamal'ın altyapıdan A takıma çıktığında geleceğe yönelik olumlu işaret verdiğini söyledi.

İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

İlkay, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor" ifadelerini kullandı.

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