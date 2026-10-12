İlkay Gündoğan İspanyol basınına konuştu: Barcelona açık ara favori

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, yarın akşam sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek.
Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncularından İlkay Gündoğan, zorlu maç öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı.
İlkay Gündoğan transfer iddialarına cevap verdi. Galatasaray'dan ayrılmayı planlamadığını söyleyen deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum."
Eski takım arkadaşı Rodri'ye övgüde bulunan İlkay Gündoğan, "Benim için Rodri yıllardır dünyanın en eksiksiz defansif orta sahası. Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuydu. Onunla yan yana oynamak bir ayrıcalıktı" dedi.
Barcelona'ya karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Gündoğan, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız" dedi.
İlkay Gündoğan, Barcelona'da oynadığı dönem Lamine Yamal'ın altyapıdan A takıma çıktığında geleceğe yönelik olumlu işaret verdiğini söyledi.
İlkay, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor" ifadelerini kullandı.