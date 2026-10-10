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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 06:34

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçı yedek kulübesinde tamamlayan İlkay Gündoğan, maçın ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Basın mensuplarının Barcelona maçıyla ilgili sorusuna cevap veren tecrübeli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'a göndermede bulundu. İlkay Gündoğan'ın cevabı taraftarların tepkisini çekti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 06:34

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

HABERİN ÖZETİ

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından İlkay Gündoğan'ın Barcelona sorusuna verdiği yanıt sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.
Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan İlkay Gündoğan, basın mensubunun 'Barcelona maçına hazır mısın?' sorusuna 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım?' cevabını verdi.
Galatasaraylı taraftarlar bu cevaba tepki göstererek tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 2 maçta 11 dakika süre aldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

BARCELONA SORUSUNA TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Maçın ardından koridorda görüntülenen İlkay Gündoğan, stattan ayrılırken bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

Tecrübeli futbolcu “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” cevabını verdi.

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

TARAFTARLAR İSYANDA: KADRO DIŞI BIRAKIN

İlkay Gündoğan'ın bu cevabı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu açıklamanın ardından Gündoğan'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu.

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

BU SEZON 11 DAKİKA SAHADA KALDI

35 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da yalnızca 2 maça çıktı ve 11 dakika süre aldı.

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı
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