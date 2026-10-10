Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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HABERİN ÖZETİ İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından İlkay Gündoğan'ın Barcelona sorusuna verdiği yanıt sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan İlkay Gündoğan, basın mensubunun 'Barcelona maçına hazır mısın?' sorusuna 'Oynamıyorum ki niye hazır olayım?' cevabını verdi. Galatasaraylı taraftarlar bu cevaba tepki göstererek tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 2 maçta 11 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

BARCELONA SORUSUNA TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Maçın ardından koridorda görüntülenen İlkay Gündoğan, stattan ayrılırken bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” cevabını verdi.

TARAFTARLAR İSYANDA: KADRO DIŞI BIRAKIN

İlkay Gündoğan'ın bu cevabı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu açıklamanın ardından Gündoğan'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu.

BU SEZON 11 DAKİKA SAHADA KALDI

35 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da yalnızca 2 maça çıktı ve 11 dakika süre aldı.