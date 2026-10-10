İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a gönderme! Barcelona sorusuna verdiği cevap taraftarı çıldırttı

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Maçın ardından koridorda görüntülenen İlkay Gündoğan, stattan ayrılırken bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.
Tecrübeli futbolcu “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” cevabını verdi.
İlkay Gündoğan'ın bu cevabı Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, bu açıklamanın ardından Gündoğan'ın kadro dışı bırakılması gerektiğini savundu.
35 yaşındaki orta saha, bu sezon Galatasaray'da yalnızca 2 maça çıktı ve 11 dakika süre aldı.