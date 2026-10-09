Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig, 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, bu sezon mağlubiyetle tanışmayan Kasımpaşa ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig Canlı Maç Anlatımı Milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, namağlup Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk ediyor. Haftanın açılış müsabakası Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanıyor. Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao ve Deniz yer alıyor. Kasımpaşa'nın ilk 11'inde Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz ve Benedyczak bulunuyor. Maçın ilk düdüğü çalındı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.

19' Batrakov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Leao, Gianniotis engelini aşamadı.

25' Sol kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vurduğu top, üstten auta çıktı.

45' GOL! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa kafayla dokunan Abdülkerim, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

45' Maçta ilk yarı sona erdi.