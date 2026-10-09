Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

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İstanbul
Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig, 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, bu sezon mağlubiyetle tanışmayan Kasımpaşa ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor.
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak
1' Maçta ilk düdük çaldı.
19' Batrakov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Leao, Gianniotis engelini aşamadı.
25' Sol kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vurduğu top, üstten auta çıktı.
45' GOL! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa kafayla dokunan Abdülkerim, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
45' Maçta ilk yarı sona erdi.