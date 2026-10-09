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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:55

Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Süper Lig 7 hafta maçları milli aranın ardından kaldığı yerden bugün başlıyor. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. İşte maçla ilgili detaylar ve canlı anlatım...

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig Canlı Maç Anlatımı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:55

Milli aradan sonra , 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış müsabakasında , bu sezon mağlubiyetle tanışmayan ile 'ta karşı karşıya geliyor.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, namağlup Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk ediyor.
Haftanın açılış müsabakası Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanıyor.
Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao ve Deniz yer alıyor.
Kasımpaşa'nın ilk 11'inde Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz ve Benedyczak bulunuyor.
Maçın ilk düdüğü çalındı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.

19' Batrakov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Leao, Gianniotis engelini aşamadı.

25' Sol kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vurduğu top, üstten auta çıktı.

45' GOL! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşa kafayla dokunan Abdülkerim, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

45' Maçta ilk yarı sona erdi.

 

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#galatasaray
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
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#Milli Aradan Sonra
#Spor
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