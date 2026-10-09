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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:18

TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu seçimli olağanüstü genel kurul gündemini görüşmek için kritik toplantısını tamamladı. Toplantıda 7 isim göreve devam görüşünü savunurken 5 isim seçim istedi. Seçim isteyen 5 kişi görevinden istifa etti. Böylece TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimiyle yola devam etme sonucu ortaya çıktı. Kritik toplantıda Montella'nın görevine de son verildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:18

MHK soruşturması nedeniyle başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere tutuklamaların yaşanması nedeniyle (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı almıştı.

HABERİN ÖZETİ

TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
MHK soruşturması ve tutuklamalar sonrası toplanan TFF Yönetim Kurulu'nda seçim kararı çıkmazken, 5 üye istifa etti ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.
Toplantıda 7 ismin göreve devam, 5 ismin seçime gitme yönünde görüş bildirmesi üzerine olağan genel kurul tarihine kadar göreve devam kararı alındı.
Seçim isteyen Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti.
TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı.
İstifa eden iki asil üyenin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atanırken, istifa eden Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine Ahmet Erzurumlu getirildi.
Süreç öncesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanmış, yönetimden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan da istifa etmişti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

SEÇİM KARARI ÇIKMADI

TFF'nin kritik toplantısında 7 isim göreve devam etme, 5 isim ise seçime gitme kararı alınması gerektiğini savundu. Bu durumda seçim kararı çıkmamış oldu.

TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti

5 İSİM İSTİFA ETTİ

Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. İstifa edenler; , Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.

"DEVAM ETMENİN BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Görevinden istifa eden isimler arasında olan TFF eski Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz toplantı çıkışında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.

TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti

TFF'DEN MONTELLA İLE DEVAM ETMEME KARARI

TFF'nin sosyal medya hesabından, toplantıda alınan kararlar açıklandı. Buna göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de yollar ayrılmış oldu. TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar çıktı: 5 kişi istifa etti

NE OLMUŞTU?

'Hakemler dosyası" soruşturması nedeniyle Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanmıştı. Bu gelişmelerden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararına gitmişti.

YÖNETİMDEN 2 İSİM DE İSTİFA ETMİŞTİ

MHK ve hakemlere yönelik soruşturma ve tutuklama gelişmeleriyle ilgili TFF Yönetim Kurulu'ndan 2 isim de istifa etmişti. İstifa eden isimler Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan olmuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. MHK VAR Koordinatörü olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu da istifa kararı alan bir diğer isim olmuştu.

 

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ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#mecnun otyakmaz
#Murat Şahin
#Bilal Arslan
#Mustafa Bozbağ
#Zafer Bahadır Saraç
#Spor
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