TFF Yönetim Kurulu'ndan kritik toplantı! Olağanüstü seçim kararı alınabilir

Türk futbolunda deprem etkisine sebep olan 'hakemler dosyası' soruşturması, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini hareketli günlerin eşiğine getirdi. Aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere üst düzey yöneticiler ile hakemlerin de bulunduğu yargı sürecinin ardından yönetim kanadında baş gösteren istifa dalgası, federasyonu olağanüstü toplanma noktasına taşıdı.

Riva'daki TFF Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te başlayacak olan basına kapalı toplantıda, 'olağanüstü seçim' opsiyonunun masaya yatırılması ve resmiyete kavuşturulması bekleniyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLAMA KARARLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Adli makamlarca yürütülen soruşturmada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında yer aldığı 5 isim hakkında tutuklama kararı çıkarken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Süreç kapsamında Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanması, futbol kamuoyundaki sarsıntıyı derinleştirdi. Yaşanan bu gelişmeler, TFF Yönetim Kurulu'nun acil koduyla toplanarak durum değerlendirmesi yapmasını kaçınılmaz kıldı.

YÖNETİM VE MHK KANADINDA İSTİFA FIRTINASI

Soruşturmanın oluşturduğu krizin ardından federasyon bünyesinde üst düzey vedalar art arda geldi. TFF Yönetim Kurulu'nda görev yapan Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Üye Ural Aküzüm ile Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Üye Mevlüt Aktan görevlerinden ayrıldı. Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olan TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da istifasını sunarak yönetimden çekildi.

Benzer şekilde teknik ve idari organlarda da çözülme yaşandı. Tutuklama kararının ardından Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı koltuğunu bırakırken, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü görevini yürüten Yaşar Kemal Uğurlu da görevinden ayrıldığını duyurdu. Gözler, Riva'dan gelecek resmi açıklamalara ve Türk futbolunun yeni yol haritasının netleşeceği toplantı kararlarına çevrilmiş durumda.