Futbol dünyasını sarsan sahte belge çarkı: Alex de Souza, Felipe Melo ve Diego Lugano'nun da adı geçiyor!

Brezilya ve dünya futbolunun önde gelen yıldızları, kariyer sonrası planları yaparken devasa bir dolandırıcılık çarkının ortasında kaldı. Flamengo ve Palmeiras gibi devlerin formasını giymiş, bir dönem Diego Maradona'nın da yardımcılığını üstlenmiş olan Arjantinli eski futbolcu Alejandro Mancuso'nun, üst düzey sporculara yasa dışı yollardan antrenörlük belgesi temin ettiği iddiaları spor gündemine bomba gibi düştü.

Brezilya merkezli medya kuruluşu UOL'ün iki yıl süren titiz takibi sonucunda patlayan skandala göre; PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük sertifikaları normal şartlarda üç yıllık çetin bir eğitimi gerektirirken, kurulan bu sistemde sadece 10 gün içinde teslim ediliyordu.

DEV İSİMLERİN ADI GEÇİYOR

UOL'ün yayımladığı araştırma dosyasında, futbol dünyasının çok yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Porto'nun eski yıldızı Thiago Silva, Sporting forması giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis ile Benfica'nın eski oyuncusu Diego Souza skandaldan etkilenen isimler arasında gösterildi.

Bunun yanı sıra; Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho gibi Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı birçok efsane ismin adı bu usulsüz sistemle bağlantılı olarak anılıyor.

18 BİN EURO ÖDE, EĞİTİMDEN MUAF OL

Mancuso'nun genellikle aktif futbolculuk kariyeri devam eden isimleri hedef seçtiği öğrenildi. Kendisini Arjantin Futbol Federasyonu temsilcisi olarak tanıtan eski futbolcunun, 18 bin euro ödenmesi halinde eğitim sürecinin hızlandırılacağını ve derslere katılım zorunluluğunun ortadan kalkacağını vaat ettiği kaydedildi.

İkna turlarında oyuncuların psikolojisine oynayan Mancuso'nun, "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, gerçekten üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" diyerek güven kazandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında sızdırılan ses kayıtlarında Mancuso'nun şu ifadeleri dikkat çekti:

"Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var."

Süreç, Mancuso’nun teklif götürdüğü bir futbolcunun durumdan şüphelenip konuyu araştırmasıyla çözülmeye başladı.

ATFA İDDİALARI YALANLADI, MANCUSO KENDİNİ SAVUNDU

Hakkındaki ağır iddialara cevap veren Alejandro Mancuso, dolandırıcılık suçlamalarını reddederek sadece rehberlik yaptığını öne sürdü: "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum."

Ancak Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA) kanadından gelen açıklama Mancuso'yu tamamen boşa çıkardı. ATFA, Mancuso'nun kurumu temsil etme hususunda hiçbir zaman yetkilendirilmediğini ve piyasada dolaşan söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu resmen duyurdu.

THİAGO SİLVA: "ÖDEME YAPTIM AMA BELGELERİ KULLANMADIM"

Skandala adı karışan Brezilyalı savunmacı Thiago Silva, temsilcileri aracılığıyla bir açıklama yaparak vaat edilen eğitimlerin gerçekleşmediğini ancak kurs için ödeme yaptığını doğruladı. Sertifikaların eline ulaştığını belirten Silva, belgelerin orijinalliğini teyit edemediği için bunları kariyerinde hiçbir zaman kullanmadığını vurguladı.

DİEGO SOUZA'NIN ENDİŞESİ: "BÜYÜK BİR AYRICALIK SANMIŞTIM"

Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi bulunmasına rağmen resmi maça çıkamayan Diego Souza ise yaşadığı şoku ve endişeyi dile getirdi. Mancuso ile yaptığı görüşmeyi aktaran Souza, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tanınmış sporcular için temin edebildiği bir lisans olduğunu, bunun her yerde çalışma hakkı vereceğini söyledi. Futbolu bıraktığımda bu lisans sayesinde oyunun içinde kalabilecektim. Mancuso gibi önemli, bu kadar başarı elde etmiş biri bizi neden böyle bir duruma sokar? Sonuçlarından çok korkuyorum."

Aşama aşama hazırlıklı olmak adına bu "ayrıcalık" imkânından yararlanmak istediğini kaydeden Souza, asla belge sahteciliği gibi bir niyeti olmadığını, durumu düzeltmek için tüm yasal yollara başvuracağını ve sorumluların hesap vermesini istediğini ekledi.

FELİPE MELO PARAYI GERİ ALMAYI BAŞARDI

Skandalın bir diğer önemli figürü Felipe Melo ise şüphelerinin üzerine giderek parasını kurtardığını açıkladı. Yüz yüze derslerin tarihlerini sorduğunda Mancuso’nun sürekli konuyu geçiştirdiğini söyleyen Melo, belgelerin sahte olabileceğini anladığı an harekete geçtiğini belirtti.

İlk olarak sosyal medya hesaplarından bu lisanslara dair paylaşımları kaldıran Melo, bir Libertadores karşılaşmasının ardından sınav notlarının da yer aldığı tüm evrakları elden teslim aldığını aktardı:

"Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Mancuso kursiyerlerin çevrim içi dahi hiçbir eğitime katılmasının gerekmediğini, sadece son derslere gelip fotoğraf çektirip belge alacağını söylüyordu. Bende bu aşama bile olmadı. Şüphelenip paramı geri istedim ve pek çok kişiden farklı olarak bunu başardım."

ÇORAP SÖKÜĞÜ 2025'TEKİ POLİS BASKINIYLA BAŞLADI

Futbol dünyasını sarsan bu ağın ilk halkası, 2025 yılında emniyet güçlerinin düzenlediği bir operasyonla koptu. Yapılan polis baskınında, ATFA'dan daha önce ayrılmış eski bir yöneticinin imzasını taşıyan çok sayıda basılı lisans ele geçirildi. Emniyetin bulgularını derinleştiren UOL’ün iki yılı bulan gazetecilik araştırması, spor dünyasının dev isimlerinin nasıl bir kumpasın içine çekildiğini tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarmış oldu.