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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:00

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı. Kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek ilk isimler netlik kazandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:00

ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden , ocak ayında kadrosunu şekillendirmek için gaza bastı. Ara transfer döneminde yapacağı yeni takviyelerle şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemek isteyen sarı-lacivertli yönetim, önceliği takımdan ayrılacak isimlere verdi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

BÜTÇE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Teknik direktör ’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kadro planlamasında yer almayan oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

Yapılacak yeni hamleler öncesinde hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Kanarya, gözünü takımdan gönderilecek isimlere çevirdi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

İŞTE YOLCU OLACAK O 2 FUTBOLCU

Son gelen kulis bilgisine göre, Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isimler Mimovic ve Nene oldu. Sarı-lacivertli kurmayların, ocak ayında takımdan ayrılması beklenen bu iki futbolcunun satışından elde edilecek bonservis gelirini doğrudan yeni transferlerin bütçesine aktaracağı öğrenildi. 

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

İki oyuncuyla da devre arasında yolların resmen ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#Mimovic
#Nene
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