Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig ve Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu şekillendirmek için gaza bastı. Ara transfer döneminde yapacağı yeni takviyelerle şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemek isteyen sarı-lacivertli yönetim, önceliği takımdan ayrılacak isimlere verdi.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kadro planlamasında yer almayan oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Yapılacak yeni hamleler öncesinde hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen Kanarya, gözünü takımdan gönderilecek isimlere çevirdi.
Son gelen kulis bilgisine göre, Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isimler Mimovic ve Nene oldu. Sarı-lacivertli kurmayların, ocak ayında takımdan ayrılması beklenen bu iki futbolcunun satışından elde edilecek bonservis gelirini doğrudan yeni transferlerin bütçesine aktaracağı öğrenildi.
İki oyuncuyla da devre arasında yolların resmen ayrılması planlanıyor.