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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:24

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda eski takımı Fenerbahçe, kariyerindeki kırılma noktaları ve Avrupa futbolundaki hakem tartışmalarına dair gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'deki sürece ilişkin imalı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:24

İspanya La Liga devi ’in başındaki , İtalya’nın spor gazetelerinden Corriere dello Sport’a konuştu. Geçmişte görev yaptığı kulüplerle arasındaki bağdan Türkiye'deki iklimine kadar birçok konuda samimi değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli camiayı ve Türk futbolunda yaşanan hakem krizlerini yeniden gündeme taşıdı.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

"FENERBAHÇE’NİN YERİ BENDE BAMBAŞKA"

Kariyeri boyunca çalıştığı ekiplerle genelde iyi ilişkiler sürdürdüğünü vurgulayan Mourinho, ayrılık süreçlerinde dahi çizgisini bozmadığını belirtti. Görevden ayrıldığı dönemlerde bile olumsuz bir söylemden kaçındığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, dönemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığım hemen hemen her kulüple çok özel bir bağım var. Yollarımızın ayrıldığı anlarda dahi durumlardan hep doğru şekilde çıkmayı başardım ve hiçbir zaman arkamda olumsuz bir iz bırakmadım. Fenerbahçe'de yalnızca 13-14 ay kadar kısa bir süre görev yapmama rağmen orası benim için her zaman çok özel bir yere sahip."

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

Madrid'e dönüşünü de değerlendiren Portekizli hoca, "Real Madrid'e geri dönmek adeta kendi evime kavuşmak gibi. Buradaki ilk dönemimde sadece 3 yıl kalmış olsam da kurduğumuz bağ bana sanki 30 yıl geçmiş gibi hissettiriyor" dedi.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

HAKEM TARTIŞMALARI VE "SKANDAL" VURGUSU

Kariyeri boyunca hakem kararlarıyla sık sık karşı karşıya gelmesiyle ilgili soruya cevap veren Jose Mourinho, durumun tamamen talihsizliklerden ibaret olduğunu savundu. Farklı liglerde benzer tablolarla karşılaştığını dile getiren başarılı teknik adam, Türkiye göndermesiyle dikkat çekti:

"Bu durumun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, tamamen şanssızlık. Real Madrid'deki ilk dönemimde Barcelona'nın en güçlü dönemiydi. Ardından Premier Lig'e geçtim ve benzer şeyleri orada yaşadım. Sonrasında ise Türkiye'de adeta bir skandal patlak verdi. Ne yazık ki bu tür olaylarla sık sık yüzleşmek zorunda kaldım."

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

ANTHONY TAYLOR VE SERT GÖNDERME

İtalyan gazetecinin Budapeşte'deki UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından gündemden düşmeyen İngiliz hakem Anthony Taylor'ın şu an Türkiye'de hakem yönetiminin başında olduğunu hatırlatması üzerine Mourinho, çarpıcı bir cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Ondan önceki isim hapse girdi" diyerek Türk futbolundaki hakem tartışmalarına nokta koydu.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#Anthony Taylor
#Corriere Dello Sport
#Spor
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