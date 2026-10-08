Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'

İspanya La Liga devi Real Madrid’in başındaki Jose Mourinho, İtalya’nın spor gazetelerinden Corriere dello Sport’a konuştu. Geçmişte görev yaptığı kulüplerle arasındaki bağdan Türkiye'deki futbol iklimine kadar birçok konuda samimi değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli camiayı ve Türk futbolunda yaşanan hakem krizlerini yeniden gündeme taşıdı.

"FENERBAHÇE’NİN YERİ BENDE BAMBAŞKA"

Kariyeri boyunca çalıştığı ekiplerle genelde iyi ilişkiler sürdürdüğünü vurgulayan Mourinho, ayrılık süreçlerinde dahi çizgisini bozmadığını belirtti. Görevden ayrıldığı dönemlerde bile olumsuz bir söylemden kaçındığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe dönemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığım hemen hemen her kulüple çok özel bir bağım var. Yollarımızın ayrıldığı anlarda dahi durumlardan hep doğru şekilde çıkmayı başardım ve hiçbir zaman arkamda olumsuz bir iz bırakmadım. Fenerbahçe'de yalnızca 13-14 ay kadar kısa bir süre görev yapmama rağmen orası benim için her zaman çok özel bir yere sahip."

Madrid'e dönüşünü de değerlendiren Portekizli hoca, "Real Madrid'e geri dönmek adeta kendi evime kavuşmak gibi. Buradaki ilk dönemimde sadece 3 yıl kalmış olsam da kurduğumuz bağ bana sanki 30 yıl geçmiş gibi hissettiriyor" dedi.

HAKEM TARTIŞMALARI VE "SKANDAL" VURGUSU

Kariyeri boyunca hakem kararlarıyla sık sık karşı karşıya gelmesiyle ilgili soruya cevap veren Jose Mourinho, durumun tamamen talihsizliklerden ibaret olduğunu savundu. Farklı liglerde benzer tablolarla karşılaştığını dile getiren başarılı teknik adam, Türkiye göndermesiyle dikkat çekti:

"Bu durumun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, tamamen şanssızlık. Real Madrid'deki ilk dönemimde Barcelona'nın en güçlü dönemiydi. Ardından Premier Lig'e geçtim ve benzer şeyleri orada yaşadım. Sonrasında ise Türkiye'de adeta bir skandal patlak verdi. Ne yazık ki bu tür olaylarla sık sık yüzleşmek zorunda kaldım."

ANTHONY TAYLOR VE SERT GÖNDERME

İtalyan gazetecinin Budapeşte'deki UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından gündemden düşmeyen İngiliz hakem Anthony Taylor'ın şu an Türkiye'de hakem yönetiminin başında olduğunu hatırlatması üzerine Mourinho, çarpıcı bir cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Ondan önceki isim hapse girdi" diyerek Türk futbolundaki hakem tartışmalarına nokta koydu.