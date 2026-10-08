Real Madrid’in yıldızı Süper Lig’e geliyor! Fenerbahçe dev transfer için düğmeye bastı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe’de ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla başladı. Sezon başında Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi dünya çapında isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, devre arasında da kadrosunu güçlendirmekte kararlı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen sarı-lacivertli yönetim, ara transferde öncelikli olarak orta sahaya ve hücumun her üç bölgesinde de görev yapabilen çok yönlü bir kanat oyuncusuna imza attırmayı planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, yaz döneminde de gündeme gelen dev ismi yeniden listesine dahil etti.

TEKRAR MASAYA OTURULACAK

Fenerbahçe’nin hedefindeki isim, Real Madrid’in genç Brezilyalısı Endrick. Yaz transfer döneminde 20 yaşındaki hücum oyuncusunun şartlarını sorgulayan ancak transferi bitiremeyen sarı-lacivertli yönetim, bu kez eflatun-beyazlı kulübün kapısını resmî kiralama teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

Tarafların el sıkışması halinde, Sambacı genç yetenek sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-lacivertli formayı terletecek. Öte yandan takımdaki vatandaşı Ederson’un da bu transferde etkin rol oynayacağı, genç oyuncuyla görüşerek Fenerbahçe projesini ve kulüpteki ortamı aktaracağı öğrenildi.

GEÇEN SEZON LYON’DA ŞOV YAPTI, BU SEZON SÜRE ALAMIYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında deneyim kazanması adına Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’a kiralanan Endrick, çıktığı 21 karşılaşmada 8 gol ve 8 asist üreterek kalitesini kanıtlamıştı. Ancak Real Madrid’e geri dönen genç yıldız, teknik direktör Jose Mourinho’nun planları arasında yer bulmakta zorlanıyor. Bu sezon şu ana kadar sadece Elche mücadelesinde 4 dakika süre alabilen 20 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

47.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2023 yılında Palmeiras A takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Endrick, 2024 yazında 47.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e imza atmıştı. Ancak kadroda Vinicius Jr., Rodrygo, Mbappe ve Diomande gibi yıldızların gölgesinde kalan Sambacı, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanmaya oldukça sıcak bakıyor.