Fenerbahçe'de sürpriz transfer hamlesi! Yıldız oyuncuya Premier Lig kancası: Tek bir şartla ayrılığa izin verilecek

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe’de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Gelecek dönem kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kulüpte, takımın dikkat çeken isimlerine gelen resmi ilgiler yönetimin gündemini meşgul ediyor.

NOTTİNGHAM FOREST YAKIN TAKİBE ALDI

Bu sezon gösterdiği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sol bek Archie Brown, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Ada temsilcisi Nottingham Forest’ın, genç futbolcuyu yaklaşık bir yıldır mercek altında tuttuğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

İŞTE YÖNETİMİN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Nottingham Forest’ın İngiliz sol bek için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken, Fenerbahçe kurmayları ara transfer döneminde oyuncusunu kolay kolay elden çıkarmak istemiyor. Ancak futbolcunun takımdan ayrılma talebinde bulunması durumunda sarı-lacivertli yönetimin pazarlıkları kapıyı en az 30 milyon eurodan açarak başlatacağı belirtiliyor.

8 MİLYONA GELDİ, DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

2025 yılında Belçika ekibi Gent’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 1,90 boyundaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 48 resmi maçta 3.427 dakika sahada kaldı. Bu süreçte takımına 7 gol ve 8 asistlik önemli bir hücum katkısı sunan Brown’ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan yıldız futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.