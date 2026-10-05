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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:16

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

Fenerbahçe'den ayrılan Fred, eski takım arkadaşı Jhon Duran ile ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün çalışma disiplininden yoksun tavırlarını anlatan Brezilyalı yıldız, Duran'ın antrenman yapmamak için söylediklerini ve paraya bakış açısını tek tek ifşaladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:16

Süper Lig devi Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen Jhon Duran’ın takımdaki günlerine dair şok edici detaylar gün yüzüne çıktı. 

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Fred, katıldığı bir programda eski partnerinin antrenman temposundan kaçış yöntemlerini ve kulüpteki şaşırtıcı çalışma anlayışını samimi ifadelerle paylaştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

"BEN ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK"

Kolombiyalı forvetin idmanlarda gösterdiği isteksizliğe dikkat çeken Fred, ikili arasında geçen sıra dışı bir diyaloğu aktardı:

"Jhon Duran’ın hiçbir şey umurunda değildi. Kendisine ‘Hadi Duran, antrenman yapalım, şurada biraz koşalım’ dediğimde bana ‘Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok’ cevabını verirdi. Ardından da sağlık heyetinin yanına gidip kaytarmanın yolunu bulurdu."

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

"ÜÇ NESLİN HAYATINI KURTARDIM"

Duran'ın finansal güvenceyi her şeyin önünde tuttuğunu belirten tecrübeli orta saha, oyuncunun Zenit’e transfer süreci öncesindeki para odaklı yaklaşımını da gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu, Kolombiyalı golcüyle yaptığı bir sohbeti şu sözlerle anlattı:

"Zenit’e imza atacağı dönemde kendisine ‘Ooo, artık daha çok para kazanacaksın’ dedim. O ise ‘Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi’ cevabını verdi. Bazen konuşurken de ‘Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten...’ diyerek bakış açısını ortaya koyuyordu."

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

SON DÖNEMDE İDMANLARA ÇIKMAYI BİLE BIRAKTI

Jhon Duran’ın İstanbul’daki ilk günleri ile sonraki dönemi arasındaki büyük değişime de değinen Fred, yıldız ismin zamanla çalışma disiplinini tamamen kaybettiğini vurguladı. Sambacı, "Fenerbahçe’ye ilk geldiği zamanlarda en azından antrenman sahasına çıkıyordu ancak ilerleyen süreçte çalışmayı tamamen bıraktı" diyerek sürecin perde arkasını noktaladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'
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