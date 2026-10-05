Fenerbahçe'den ayrılan Fred her şeyi tek tek açıkladı! Eski yıldız için olay itiraf: 'Zaten zenginim deyip antrenmandan kaçıyordu'

Süper Lig devi Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen Jhon Duran’ın takımdaki günlerine dair şok edici detaylar gün yüzüne çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Fred, katıldığı bir programda eski partnerinin antrenman temposundan kaçış yöntemlerini ve kulüpteki şaşırtıcı çalışma anlayışını samimi ifadelerle paylaştı.

"BEN ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK"

Kolombiyalı forvetin idmanlarda gösterdiği isteksizliğe dikkat çeken Fred, ikili arasında geçen sıra dışı bir diyaloğu aktardı:

"Jhon Duran’ın hiçbir şey umurunda değildi. Kendisine ‘Hadi Duran, antrenman yapalım, şurada biraz koşalım’ dediğimde bana ‘Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok’ cevabını verirdi. Ardından da sağlık heyetinin yanına gidip kaytarmanın yolunu bulurdu."

"ÜÇ NESLİN HAYATINI KURTARDIM"

Duran'ın finansal güvenceyi her şeyin önünde tuttuğunu belirten tecrübeli orta saha, oyuncunun Zenit’e transfer süreci öncesindeki para odaklı yaklaşımını da gözler önüne serdi. Brezilyalı futbolcu, Kolombiyalı golcüyle yaptığı bir sohbeti şu sözlerle anlattı:

"Zenit’e imza atacağı dönemde kendisine ‘Ooo, artık daha çok para kazanacaksın’ dedim. O ise ‘Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi’ cevabını verdi. Bazen konuşurken de ‘Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten...’ diyerek bakış açısını ortaya koyuyordu."

SON DÖNEMDE İDMANLARA ÇIKMAYI BİLE BIRAKTI

Jhon Duran’ın İstanbul’daki ilk günleri ile sonraki dönemi arasındaki büyük değişime de değinen Fred, yıldız ismin zamanla çalışma disiplinini tamamen kaybettiğini vurguladı. Sambacı, "Fenerbahçe’ye ilk geldiği zamanlarda en azından antrenman sahasına çıkıyordu ancak ilerleyen süreçte çalışmayı tamamen bıraktı" diyerek sürecin perde arkasını noktaladı.