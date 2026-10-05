Victor Osimhen ülkesinde olay oldu! Ağır silahlı korumalarla geldi, görenler gözlerine inanamadı

Galatasaray'da gösterdiği muazzam performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Victor Osimhen, sakatlığının ardından gittiği Nijerya'da olay oldu.

Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı yaşadığı açıklanan golcü oyuncu, milli ara fırsatından yararlanarak özel fizyoterapistiyle birlikte tedavi sürecini Lagos'ta sürdürme kararı aldı.

LAGOS SOKAKLARINDA KORUMA ORDUSU VE BÜYÜK SEVGİ

Çocukluğunu geçirdiği Olusosun Mahallesi'ni ziyaret eden 27 yaşındaki yıldız futbolcu, doğup büyüdüğü topraklarda adeta krallar gibi karşılandı. Sokaklarda yürümekte zorlanan Osimhen'e çok sayıda asker ve uzun namlulu silahlar taşıyan özel güvenlik görevlileri eşlik etti. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken başarılı santrfor, mahalledeki ihtiyaç sahibi çocuklara maddi yardımda bulunmayı da ihmal etmedi.

MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ, DÖNÜŞ SÜRECİ HIZLANDI

Milli takım kadrosunda yer almayarak tamamen iyileşmeye odaklanan ve tedavisini aksatmadan sürdüren Osimhen, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Kulüp doktorları ve oyuncunun fizyoterapisti arasındaki iletişim sayesinde iyileşme sürecinin planlanandan çok daha hızlı ilerlediği kaydedildi.

OKAN BURUK'UN KASIMPAŞA VE BARCELONA PLANI

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun durumunu anbean takip ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde risk almayarak Osimhen'i doğrudan ilk 11'e koymayı düşünmüyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçı öncesinde yıldızını maça ısındırmak isteyen Buruk'un, golcü oyuncuyu Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda, yani yarım devre sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZON ŞOV YAPIYOR

Güncel Transfermarkt piyasa değeri 65 milyon Euro olan ve kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi maçta 6 gol ve 2 asist üreterek skora inanılmaz bir katkı sağladı.