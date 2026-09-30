Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Gelecek dönem kadro yapılanması için çalışmalarını erkenden başlatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın sunduğu rapor doğrultusunda orta saha hattını üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, hedefini belirledi.

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadroya katmak adına girişimlere başlayacağı öğrenildi. Yaz transfer döneminde sonuçlandırılamayan bu hamlenin, ocak ayında resmiyet kazanması için kollar sıvandı.

İTALYA MACERASI SONA MI ERİYOR?

İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre; Inter ile sözleşme yenileme pazarlıklarını sürdüren 32 yaşındaki milli futbolcu, Çizme’den ayrılmaya olumlu bakıyor.

Kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2027’de bitecek olan tecrübeli oyuncu için Inter cephesinde ise karmaşık bir süreç hakim. İtalyan ekibi, yıldız ismin son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve fiziksel durumu nedeniyle bazı maçları kaçırmasından rahatsızlık duyuyor. Şu günlerde de kasık bölgesindeki sakatlığıyla uğraşan Hakan için teknik heyet ise farklı düşünüyor.

CHIVU TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR, YÖNETİM MAAŞ İNDİRİMİ PEŞİNDE

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu’nu takımın vazgeçilmez yapı taşlarından biri olarak görüyor. Rumen teknik adamın talebi üzerine İtalyan yönetimi, tecrübeli orta saha ile masaya oturma kararı aldı.

Ancak Milano ekibinin sunduğu şartlar pazarlıkları zora sokacak nitelikte. Mevcutta yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan’dan maaşında indirime gitmesini isteyecek olan Inter, yıldız oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme ve yıllık 4.5 milyon Euro önerisinde bulunacak.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR: JUVENTUS DA DEVREDE

Oyuncunun yakın çevresinden sızan bilgilere göre, tecrübeli futbolcunun bu düşük teklifi kabul etmeyerek takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter'in indirim talebinde ısrarcı olması durumunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yaz döneminde Hakan için 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olan İtalyan devinin tutumu, transfer piyasasını hareketlendirdi. Süreci yakından takip eden Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A devi Juventus’un da milli futbolcuyu radarına aldığı belirtiliyor.