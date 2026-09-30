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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:54

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Süper Lig devi Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'ın yıldız orta sahasını kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:54

Gelecek dönem kadro yapılanması için çalışmalarını erkenden başlatan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör ’ın sunduğu rapor doğrultusunda orta saha hattını üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, hedefini belirledi.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Başkan ve kurmaylarının, A Milli Takımı'nın tecrübeli yıldızı ’nu kadroya katmak adına girişimlere başlayacağı öğrenildi. Yaz transfer döneminde sonuçlandırılamayan bu hamlenin, ocak ayında resmiyet kazanması için kollar sıvandı.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

İTALYA MACERASI SONA MI ERİYOR?

İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre; Inter ile sözleşme yenileme pazarlıklarını sürdüren 32 yaşındaki milli futbolcu, Çizme’den ayrılmaya olumlu bakıyor.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2027’de bitecek olan tecrübeli oyuncu için Inter cephesinde ise karmaşık bir süreç hakim. İtalyan ekibi, yıldız ismin son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve fiziksel durumu nedeniyle bazı maçları kaçırmasından rahatsızlık duyuyor. Şu günlerde de kasık bölgesindeki sakatlığıyla uğraşan Hakan için teknik heyet ise farklı düşünüyor.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

CHIVU TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR, YÖNETİM MAAŞ İNDİRİMİ PEŞİNDE

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu’nu takımın vazgeçilmez yapı taşlarından biri olarak görüyor. Rumen teknik adamın talebi üzerine İtalyan yönetimi, tecrübeli orta saha ile masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Ancak Milano ekibinin sunduğu şartlar pazarlıkları zora sokacak nitelikte. Mevcutta yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Hakan’dan maaşında indirime gitmesini isteyecek olan Inter, yıldız oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme ve yıllık 4.5 milyon Euro önerisinde bulunacak.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR: JUVENTUS DA DEVREDE

Oyuncunun yakın çevresinden sızan bilgilere göre, tecrübeli futbolcunun bu düşük teklifi kabul etmeyerek takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter'in indirim talebinde ısrarcı olması durumunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe ara transferde bombayı patlatacak! Yönetimin ilk transferi belli oldu

Yaz döneminde Hakan için 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olan İtalyan devinin tutumu, transfer piyasasını hareketlendirdi. Süreci yakından takip eden Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A devi Juventus’un da milli futbolcuyu radarına aldığı belirtiliyor.

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#Hakan Çalhanoğlu
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
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#Spor
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