Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Şaş’ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu çıktı Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Şaş'ın test sonucu pozitif çıkarken, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun testi negatif çıktı. Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildi. Daha önce 18 Eylül'de gözaltına alınan Hasan Şaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 18 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınıp örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan Yağız Sabuncuoğlu'nun testi negatif sonuçlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde kullanımı, kolaylaştırılması ve yer temini iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gibi çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldı.

HASAN ŞAŞ’IN TESTİNİN POZİTİF ÇIKTI

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Hasan Şaş’tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan analizlerde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu sonuçlar soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirilecek.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU’NUN UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Sabuncuoğlu, 18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülerek kendisinden biyolojik örnek alınmıştı.

Sabuncuoğlu daha sonra adliyeye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hasan Şaş da 18 Eylül’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaş hakkında savcılık adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hasan Şaş’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM YER ALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması, kullanımının kolaylaştırılması ve yer temin edilmesine yönelik iddialar kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı.

Şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumunda incelemeye gönderilmişti.