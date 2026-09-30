Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı’nın ev sahipliği yapacağı kritik mücadele, 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45’te başlayacak. Zorlu karşılaşma, şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

RİVA’DA TAKTİK MESAİSİ VE SAKATLIK RAPORU

Kritik müsabakanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı idmanla başlayan Milliler, günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürüyor.

A Milli Takım'da Belçika maçı öncesinde iki önemli sakatlık can sıkıyor:

Orkun Kökçü: İtalya karşısında sahaya ilk 11’de çıkan başarılı orta saha, ayak parmağındaki ağrıların artması sebebiyle son çalışmada yer almadı.

İtalya karşısında sahaya ilk 11’de çıkan başarılı orta saha, ayak parmağındaki ağrıların artması sebebiyle son çalışmada yer almadı. Emirhan Topçu: Ağrıları devam eden savunma oyuncusu da takımla antrenmana katılamadı.

GRUPTAN ÇIKMA VE LİGİ KORUMA SENARYOLARI

Yeni statüye göre A Ligi’nde ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubunu sonuncu tamamlayan ekip B Ligi’ne düşüyor. Grubu 3. sırada bitiren takım ise kümede kalabilmek adına B Ligi ikincisiyle kritik bir play-off mücadelesine çıkacak.

Milli Takım'ın önündeki 4 maçlık periyotta muhtemel puan hesapları ise şöyle:

Çeyrek Final İhtimali: Önündeki 4 maçı da kazanıp 12 puana ulaşması halinde Milliler çeyrek final biletini cebine koyacak. Fransa ile İtalya'nın birbiriyle oynayacağı maçlarda puan kaybetmesi durumunda ise en az 3 galibiyet (9 puan) gruptan çıkmak için yeterli olabilir.

Gerçekçi Hedef 3.'lük: A Ligi’nde tutunmak adına en gerçekçi senaryo 3. sırada yer alıp play-off oynamak. Bunun için en az 6-7 puan toplanması gerekiyor. Millilerin Belçika ile oynayacağı iki maçtan 4 puan çıkarıp, Fransa veya İtalya deplasmanlarından birinden alacağı sürpriz bir beraberlikle 5 puana ulaşması play-off kapısını açabilir.

Belçika Maçları Tam Bir Final: A Milli Takım’ın Belçika’ya iki maçta da mağlup olması durumunda alt lige düşmesi kesinleşecek. Bu sebeple Belçika randevuları doğrudan A Ligi’ndeki geleceğimizi belirleyecek.

A LİGİ 1. GRUP KALAN MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika - Türkiye

21.45 Fransa - İtalya

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya - Türkiye

21.45 Fransa - Belçika

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye - Belçika

22.45 İtalya - Fransa

15 Kasım Pazar