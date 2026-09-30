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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:57

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa (0-1) ve İtalya (1-4) mağlubiyetleriyle başlayan Ay-Yıldızlılar, A Ligi 1. Grup dördüncü maç haftası öncesinde hayati bir viraja girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği A Ligi'nde kalmayı ve çeyrek final şansını son ana kadar zorlamayı hedefleyen A Milliler, grubun üçüncü maçında Belçika’ya konuk oluyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:57

Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı’nın ev sahipliği yapacağı kritik mücadele, 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45’te başlayacak. Zorlu karşılaşma, şifresiz olarak ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

RİVA’DA TAKTİK MESAİSİ VE SAKATLIK RAPORU

Kritik müsabakanın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı idmanla başlayan Milliler, günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürüyor.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

A Milli Takım'da Belçika maçı öncesinde iki önemli sakatlık can sıkıyor:

  • Orkun Kökçü: İtalya karşısında sahaya ilk 11’de çıkan başarılı orta saha, ayak parmağındaki ağrıların artması sebebiyle son çalışmada yer almadı.
  • Emirhan Topçu: Ağrıları devam eden savunma oyuncusu da takımla antrenmana katılamadı.
Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

GRUPTAN ÇIKMA VE LİGİ KORUMA SENARYOLARI

Yeni statüye göre A Ligi’nde ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselirken, grubunu sonuncu tamamlayan ekip B Ligi’ne düşüyor. Grubu 3. sırada bitiren takım ise kümede kalabilmek adına B Ligi ikincisiyle kritik bir play-off mücadelesine çıkacak.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

Milli Takım'ın önündeki 4 maçlık periyotta muhtemel puan hesapları ise şöyle:

Çeyrek Final İhtimali: Önündeki 4 maçı da kazanıp 12 puana ulaşması halinde Milliler çeyrek final biletini cebine koyacak. Fransa ile İtalya'nın birbiriyle oynayacağı maçlarda puan kaybetmesi durumunda ise en az 3 galibiyet (9 puan) gruptan çıkmak için yeterli olabilir.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

Gerçekçi Hedef 3.'lük: A Ligi’nde tutunmak adına en gerçekçi senaryo 3. sırada yer alıp play-off oynamak. Bunun için en az 6-7 puan toplanması gerekiyor. Millilerin Belçika ile oynayacağı iki maçtan 4 puan çıkarıp, Fransa veya İtalya deplasmanlarından birinden alacağı sürpriz bir beraberlikle 5 puana ulaşması play-off kapısını açabilir.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

Belçika Maçları Tam Bir Final: A Milli Takım’ın Belçika’ya iki maçta da mağlup olması durumunda alt lige düşmesi kesinleşecek. Bu sebeple Belçika randevuları doğrudan A Ligi’ndeki geleceğimizi belirleyecek.

Türkiye'nin Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme reçetesi belli oldu! İşte gruptan çıkma ihtimalleri ve puan hesabı

A LİGİ 1. GRUP KALAN MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim Cuma

  • 21.45 Belçika - Türkiye
  • 21.45 Fransa - İtalya

5 Ekim Pazartesi

  • 21.45 İtalya - Türkiye
  • 21.45 Fransa - Belçika

12 Kasım Perşembe

  • 20.00 Türkiye - Belçika
  • 22.45 İtalya - Fransa

15 Kasım Pazar

  • 22.45 Fransa - Türkiye
  • 22.45 Belçika - İtalya
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ETİKETLER
#orkun kökçü
#ATV
#Futbol
#Lıege
#Tff Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Maurice Dufrasne Stadı
#Spor
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