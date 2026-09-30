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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:36

Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor

Dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkileyen ozon için korkutan rapor ortaya çıktı. Uzmanlar ozon tehlikesinin tarımı ve iklimleri etkilediğini belirterek küresel önlem çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:36

Araç egzozların çıkan dumanlar, fabrika bacaları ve termik santrallerden çıkan gazların güneş ışığıyla tepkimeye girmesiyle oluşan ozon dünyada tehdit oluyor.

ÇARPICI OZON ANALİZİ

Avrupa Birliği Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) tarafından yapılan analize göre, daha az gündeme gelen ancak zararlı bir ikincil kirletici olan yer seviyesi ozonu, belirli kirleticilerin güneş ışığı ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle kimyasal tepkimeye girmesiyle oluşuyor.

Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor

CAMS analizi, 2026'nın sekiz aylık döneminde ozon, biyokütle yangınlarından kaynaklanan duman ve çöl tozu dahil olmak üzere sınır ötesi hava kirliliğinin küresel görünümünü, her kıtada hava kalitesini şekillendiren olayları ve bunların insanlar, geçim kaynakları ve çevre üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

TARIMSAL ÜRÜNLER TEHLİKEDE

Buna göre, yer seviyesindeki ozon insan sağlığı, ekosistemler ve tarımsal ürün verimine zarar veriyor. Bu yıl farklı faktörler bir araya gelerek birçok bölgede yer seviyesindeki ozon konsantrasyonunun yüksek seviyeye çıkmasına yol açtı ve dünya genelinde milyarlarca insan bu durumdan etkilendi.

Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor

DÜNYANIN YÜZDE 40'I ETKİLENİYOR

Dünya nüfusunun yüzde 40'ı tehlikeli ozon kirliliğinden etkilenirken, nüfusun yalnızca yüzde 5'inin Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları kapsamında "iyi" ozon seviyelerine maruz kaldığı görüldü.

KİRLİLİKTEN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKE

Ozon kirliliğinden en fazla etkilenen bölge Asya oldu, bunu Avrupa ve Kuzey Amerika izledi. Asya'da sanayi ve ulaşım kaynaklı kirliliğin yanı sıra öncül emisyonların çok sayıda doğal kaynağı, yılın şu ana kadarki bölümünde yüksek ozon seviyelerine yol açtı. Bu yıl kıta nüfusunun yüzde 60'ı aşırı yüksek ozon seviyesine maruz kaldı.

YAZ AYLARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELDİ

Avrupa nüfusunun ise yüzde 50'si bu yıl "kötü" ve "çok kötü" ozon seviyeleriyle karşılaştı. Avrupa'da art arda yaşanan sıcak hava dalgaları, yaz aylarında önemli ölçüde ozon maruziyetine neden oldu. Bu durum, iklim kaynaklı aşırı olaylar ile hava kalitesi arasındaki giderek daha güçlü hale gelen bağlantıyı ortaya koyuyor.

Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor

Kuzey Amerika'da, CAMS'ın küresel verilerine dayanan nüfus ağırlıklı ozon konsantrasyonları, kısmen 2026'da meydana gelen aşırı orman yangınlarından kaynaklanan ozon öncülü emisyonlar nedeniyle yüksek seviyelerde kaldı. Kıta nüfusunun üçte ikisinden fazlası "kötü" veya "aşırı kötü" ozon seviyelerine maruz kaldı.

ECMWF Genel Direktörü Florian Pappenberger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, analizin hava kirliliğinin sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

KAYNAĞINDAN ÇOK UZAK TOPLULUKLARI ETKİLİYOR

Orman yangını dumanı, ozon ve tozun binlerce kilometre yol katederek kaynağından çok uzaktaki toplulukları etkileyebildiğini belirterek, "Uluslararası toplum iklim zirvesi COP31'e hazırlanırken bu bulgular, iklim değişikliği, hava kalitesi ve halk sağlığının birbiriyle derinden bağlantılı sorunlar olduğunu ve küresel ölçekte koordineli eylem gerektirdiğini zamanında hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Sınır tanımayan kabus! Uzmanlardan acil önlem çağrısı: Dünyanın yüzde 40’ını etkiliyor

CAMS Direktörü Laurence Rouil de ozon kirliliğinin, atmosfer, iklim, sağlık ve geçim kaynaklarının gerçekte ne kadar birbirine bağlı olduğunu açıkça ortaya koyduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kirlilik ve değişen iklimimiz, soluduğumuz havanın kimyasını etkiliyor, ekosistemlerimizin sağlığını belirliyor ve hatta gıda yetiştirme kapasitemizi dahi etkiliyor. Aynı zamanda hava kirliliği ulusal sınırları tanımıyor. Orman yangını dumanı, biyokütle yakımından kaynaklanan emisyonlar ve Sahra tozu bulutları binlerce kilometre yol kat ederek kaynağından çok uzaktaki toplulukları etkileyebiliyor. Bu durum, iklim konusunda atılan adımlarla eş zamanlı olarak, hava kalitesi konusunda küresel ölçekte kanıta dayalı acil eyleme duyulan ihtiyacın altını çiziyor."

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#birleşmiş milletler
#Ecmwf
#Avrupa Birliği Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi
#Copernicus Atmosfer İzleme Servisi
#Cams
#Sağlık
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