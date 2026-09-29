Dev fon soruşturmasında Cengiz Avcı gelişmesi: Mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, sermaye piyasalarında yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği ileri sürülen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı’nın özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

ODINE HİSSELERİNDEKİ DEV TRANSFER MERCEK ALTINDA

Kamuyu Aydınlatma Platformu kayıtlarında da Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda işlem bildirimi bulundu.

Avcı’nın son bir yıllık dönemde ODINE paylarındaki işlemlerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığının tespit edildiği, bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğunun belirlendiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı’nın mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.