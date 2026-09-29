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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:09

Dev fon soruşturmasında Cengiz Avcı gelişmesi: Mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Piyasada yüksek hacimli işlemler yaptığı belirlenen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, tüm mal varlıklarına el konuldu. Avcı'nın 15 milyar liralık kazancın 12 milyar TL'sini nakde çevirerek yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Dev fon soruşturmasında Cengiz Avcı gelişmesi: Mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:09

tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, sermaye piyasalarında yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği ileri sürülen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı’nın özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Dev fon soruşturmasında Cengiz Avcı gelişmesi: Mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı

ODINE HİSSELERİNDEKİ DEV TRANSFER MERCEK ALTINDA

kayıtlarında da Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda işlem bildirimi bulundu.
Avcı’nın son bir yıllık dönemde ODINE paylarındaki işlemlerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığının tespit edildiği, bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğunun belirlendiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında Cengiz Avcı’nın mal varlıklarına yönelik de tedbir kararı uygulandığı belirtildi. Bu kapsamda banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Odine
#Cengiz Avcı
#Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi A.ş.
#Gündem
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