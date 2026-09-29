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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:14

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

İran'ın başkenti Tahran'daki Baharistan Meydanı’nda balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları sergilendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ise ''Savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek" dedi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:14

ile ve arasındaki gerilim sürerken, “Kutsal Savunma Haftası” kapsamında, başkent Tahran’daki Baharistan Meydanı’nda balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları sergilendi. 

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

İran (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi düzenlediği basın toplantısında ABD ile devam eden çatışmaya değindi. ABD halkına seslenen Muhibbi, "Amerikalılar bölgemizi bilmiyor ve onlarla konuşmak için bir platform oluşturmamız gerekiyor. ABD vatandaşlarıyla iletişim kurmaya hazırız, onlar da bizimle iletişim kurabilir" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 800 ABD üssünün bulunduğunu öne süren DMO Sözcüsü, "Bunun hiçbir nedeni yok. İran Silahlı Kuvvetleri’nin yıllık bütçesi ABD Silahlı Kuvvetleri’nin bütçesinin yüzde 1’ine denk geliyor. ABD’nin yöneticileri kendi halkını düşünmüyor; 39 milyon ABD’li yoksulluk sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

''ABD'NİN AMACI İRAN'IN SERVETİNİ YAĞMALAMAK''

Nükleer silah konusuna değinen Hüseyin Muhibbi, "İran hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmadı ve buna bağlılığını sürdürüyor" diye konuştu.
ABD’nin İran’a karşı savaşının nükleer programla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan İranlı sözcü, "Onların meselesi İran halkını ve İran halkının servetini yağmalamak. Onların meselesi İran’ı parçalamak. Onların meselesi İran’ı kendi kontrolleri altında yeniden sömürge bir devlet haline getirmek. Kendileri de İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını biliyor" diye konuştu.

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

''ABD BAŞARISIZ OLDU, ORTA DOĞU'DAN ÇEKİLMELİ''

ABD Başkanı Donald Trump için "büyük bir yalancı" ifadelerini kullanan Muhibbi, "ABD halkına gerçeğin anlatılması gerekiyor. ABD, İran’a yönelik savaşında başarısız oldu. ABD’nin Orta Doğu’dan çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD halkına, Washington yönetimine Devrim Muhafızları Ordusu’nun neden "terör örgütü" olarak tanımladığını sormaları çağrısında bulunan Muhibbi, DMO’nun İran ve bölgede "yağmalamayı" engellediği için "terörist" bir grup olarak tanımlandığını söyledi. 

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

''ABD HALKI SUÇLARIN FARKINDA DEĞİL''

DMO Sözcüsü Muhibbi, "ABD halkı, ABD ordusunun okulları, hastaneleri, üniversiteleri, camileri ve kiliseleri bombalaması da dahil olmak üzere gerçekleştirdiği suçların farkında değil" dedi. ABD yönetiminin dış politikasına ilişkin konuşan Hüseyin Muhibbi, Washington yönetiminin askeri saldırılara harcadığı paranın yüzde 10’unu dünyanın dört bir yanındaki yoksul ülkelere yardım için harcaması halinde "ABD’nin sevilen bir ülke haline geleceğini" savundu.

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

''SAVAŞ FARKLI ŞEKİL ALIRSA YENİ SİLAHLAR SAHADA OLACAK''

İran’ın savunmasına yönelik açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, "İran, ülkeyi ve halkını korumak için sürekli olarak yeni silahlar tasarlıyor, mevcut ekipmanlarını geliştiriyor ve dünyada mevcut olan tüm teknolojileri kullanarak savunma sistemlerini seri üretiyor. İran, savaşın farklı bir şekil alması halinde yeni silahları sahaya sürecek. Bölgedeki ABD askeri üsleri savaş sırasında kendi kendilerini bile savunamadı. Çoğu tamamen kullanılamaz durumda. ABD’nin bunları yeniden inşa etmesi ekonomik açıdan uygulanabilir değil" diye konuştu.

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak

ABD’nin İran ile komşuları arasındaki iletişim yollarını ve uzun süredir devam eden bağları asla engelleyemeyeceğini söyleyen Muhibbi, "Komşu ülkeler, topraklarındaki ABD üslerinin güvensizliğe neden olduğunu fark etti. ABD, İran’ın kuzeybatı ve güneydoğu sınır bölgelerinde silahlı grupları destekledi ve bu da başarısızlıkla sonuçlandı. ABD’nin yenilgiyi kabul edip bölgeden ayrılmaktan başka seçeneği yok ve bizim mücadelemiz bu sonuçla sona erecek" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'e gözdağı: Savaş sürerse yeni silahlar sahada olacak
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#israil
#ABD
#iran
#devrim muhafızları ordusu
#Hüseyin Muhibbi
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