CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

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İstanbul
Siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
AK Parti'ye geçecek olan belediye başkanlarının rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
AK Parti'ye geçecek olan CHP'li ve YRP'li belediye başkanlarının isimleri şu şekilde;
CHP’den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan...
Yeniden Refah Partisi’nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AK Parti’ye katılacağı belirtiliyor.