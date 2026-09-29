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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:40

CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Muhalefetten AK Parti'ye geçişler devam ediyor. CHP ve YRP'li 9 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Belediye başkanlarının rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:40

Siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanının daha 'ye geçeceği öne sürüldü. 

HABERİN ÖZETİ

CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Siyaset gündeminde, 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia edildi.
AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanlarından bazıları CHP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) bünyesinde bulunuyor.
CHP'den geçiş yapacağı belirtilen isimler arasında İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan yer alıyor.
Yeniden Refah Partisi'nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

AK Parti'ye geçecek olan belediye başkanlarının rozetlerini ise takacak.

CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

CHP'Lİ VE YRP'Lİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇİYOR

AK Parti'ye geçecek olan 'li ve YRP'li belediye başkanlarının isimleri şu şekilde;

CHP’den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan...

’nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AK Parti’ye katılacağı belirtiliyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#AK Parti
#CHP
#yeniden refah partisi
#Onur Emrah Yıldız
#Politika
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