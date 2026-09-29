Siyaset gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP ve YRP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak Siyaset gündeminde, 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı iddia edildi. AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanlarından bazıları CHP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) bünyesinde bulunuyor. CHP'den geçiş yapacağı belirtilen isimler arasında İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan yer alıyor. Yeniden Refah Partisi'nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.

AK Parti'ye geçecek olan belediye başkanlarının rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

CHP'Lİ VE YRP'Lİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇİYOR

AK Parti'ye geçecek olan CHP'li ve YRP'li belediye başkanlarının isimleri şu şekilde;

CHP’den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan...

Yeniden Refah Partisi’nden ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AK Parti’ye katılacağı belirtiliyor.