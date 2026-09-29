Milli arada Avustralya ile kozlarını paylaşan Brezilya'da beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı noktasından fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Raphinha, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına devam edemedi. Yıldız oyuncunun kasında yaşadığı problem sebebiyle riske edilmeyerek oyundan alındığı kaydedildi.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya büyük şok! Yıldız isim sakatlandı: Karşılaşmayı yarıda bıraktı Milli arada Avustralya ile oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın Galatasaray mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Raphinha, Avustralya maçının 45. dakikasında attığı penaltı golünden sonra kasında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan alındı. Sakatlığının ciddiyeti henüz netleşmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Raphinha, bu sezona Barcelona formasıyla 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asist ile başlamıştı.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Sakatlığının ciddiyeti ve kesin durumu henüz netleşmeyen 29 yaşındaki hücum oyuncusunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Galatasaray mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta randevusunda Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Katalan ekibinde sağlık heyetinin Raphinha için uygulayacağı tedavi takvimi, bu dev maçın geleceğini doğrudan etkileyecek.

BU SEZON ALEV ALEV YANIYORDU

Bu sezona muazzam bir başlangıç yapan Raphinha, Barcelona formasıyla sergilediği performansla parlamıştı. Katalan temsilcisinde çıktığı 8 resmi müsabakada 14 gol ve 3 asist üreterek toplam 17 gole doğrudan katkı veren Brezilyalı yıldız, takımının en önemli hücum kozu konumunda bulunuyordu.