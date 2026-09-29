Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya büyük şok! Yıldız isim sakatlandı: Karşılaşmayı yarıda bıraktı

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İstanbul
Milli arada Avustralya ile kozlarını paylaşan Brezilya'da beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı noktasından fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Raphinha, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına devam edemedi. Yıldız oyuncunun kasında yaşadığı problem sebebiyle riske edilmeyerek oyundan alındığı kaydedildi.
Sakatlığının ciddiyeti ve kesin durumu henüz netleşmeyen 29 yaşındaki hücum oyuncusunun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Galatasaray mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Şampiyonlar Ligi 2. hafta randevusunda Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Katalan ekibinde sağlık heyetinin Raphinha için uygulayacağı tedavi takvimi, bu dev maçın geleceğini doğrudan etkileyecek.
Bu sezona muazzam bir başlangıç yapan Raphinha, Barcelona formasıyla sergilediği performansla parlamıştı. Katalan temsilcisinde çıktığı 8 resmi müsabakada 14 gol ve 3 asist üreterek toplam 17 gole doğrudan katkı veren Brezilyalı yıldız, takımının en önemli hücum kozu konumunda bulunuyordu.