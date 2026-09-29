Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

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İstanbul
Ons altında yüzde 4'e yaklaşan sert düşüşün ardından gözler Saxo Bank'tan gelen kritik uyarıya çevrildi. 1 Ekim’de Çin’de başlayacak "Altın Hafta" öncesi piyasalarda yön arayışı sürerken, analistler düşüşün devam edip etmeyeceğini değerlendirdi.
Son dönemin en sert satış dalgalarından birini yiyen altın, yeni güne sınırlı bir tepki alımıyla başlasa da üzerindeki karabulutlar dağılmış değil. Gram altının 6.500 TL bandında tutunma mücadelesi verdiği şu günlerde, Danimarka merkezli dev finans kuruluşu Saxo Bank'tan piyasaların dengesini değiştirebilecek bir "1 Ekim" uyarısı geldi.
Peki ekranlarda kırmızıya dönen altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş fırsatı mı doğuyor? İşte dev bankanın analizinden öne çıkanlar...
Sert geri çekilmenin tesadüf olmadığını belirten analistler, sarı metali baskılayan üç ana nedene dikkat çekiyor:
Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, düşüşün sadece teknik seviyelerin kırılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini, 1 Ekim tarihiyle birlikte Çin cephesinden yeni bir satış dalgası gelebileceğini vurguladı.
Çin’de 1 Ekim’de başlayacak olan geleneksel "Altın Hafta" tatiline işaret eden Hansen; tatil öncesinde Çinli yatırımcıların nakde geçmek amacıyla kâr realizasyonuna gitme olasılığının, kısa vadede düşüş baskısını daha da derinleştirebileceğini söyledi.
Altın fiyatlarının bu haftaki yönünü ise ABD’den gelecek iki kritik makroekonomik veri çizecek:
Gelecek güçlü verilerin Fed’in şahin tutumunu desteklemesi durumunda altın üzerindeki baskının artacağı, zayıf verilerin ise altın için bir nefes borusu olabileceği belirtiliyor.
Peki altının yeniden yükselişe geçmesi için ne gerekiyor?
Kısa vadeli olumsuz havaya rağmen Saxo Bank uzmanı Ole Hansen, uzun vadeli resimde altının en büyük gücünün ETF (Borsa Yatırım Fonu) talepleri olduğunu vurguluyor. Yüksek faiz ortamının kamu borçlanma maliyetlerini artıracağını belirten Hansen, mali risklerden ve finansal krizlerden korunmak isteyen kurumsal yatırımcının altını uzun vadede güvenli liman olarak görmeye devam edeceğini ifade ediyor.