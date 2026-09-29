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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:18
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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

Ons altında yüzde 4'e yaklaşan sert düşüşün ardından gözler Saxo Bank'tan gelen kritik uyarıya çevrildi. 1 Ekim’de Çin’de başlayacak "Altın Hafta" öncesi piyasalarda yön arayışı sürerken, analistler düşüşün devam edip etmeyeceğini değerlendirdi.

 

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altın

Son dönemin en sert satış dalgalarından birini yiyen altın, yeni güne sınırlı bir tepki alımıyla başlasa da üzerindeki karabulutlar dağılmış değil. Gram altının 6.500 TL bandında tutunma mücadelesi verdiği şu günlerde, Danimarka merkezli dev finans kuruluşu Saxo Bank'tan piyasaların dengesini değiştirebilecek bir "1 Ekim" uyarısı geldi.

Peki ekranlarda kırmızıya dönen altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş fırsatı mı doğuyor? İşte dev bankanın analizinden öne çıkanlar...

 

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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 DEV RİSK

Sert geri çekilmenin tesadüf olmadığını belirten analistler, sarı metali baskılayan üç ana nedene dikkat çekiyor:

  • 18 Yılın Rekoru Kırıldı: ABD 10 yıllık reel tahvil getirilerinin %2,85 ile son 18 yılın zirvesine tırmanması, faiz getirisi olmayan altını elde tutmayı cazipsiz hale getirdi.
  • Fed'den 3 Faiz Artışı Beklentisi: Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı canlı tutmasıyla piyasalar, Fed’in önümüzdeki nisan ayına kadar 3 kez 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini fiyatlamaya başladı.
  • Güçlenen Dolar: ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler Dolar Endeksi'ni yukarı taşırken, altın fiyatlarını aşağı doğru baskılıyor.

 

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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

SÜRPRİZ TEHLİKE: ÇİN'DE 1 EKİM "ALTIN HAFTA"

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, düşüşün sadece teknik seviyelerin kırılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini, 1 Ekim tarihiyle birlikte Çin cephesinden yeni bir satış dalgası gelebileceğini vurguladı.

Çin’de 1 Ekim’de başlayacak olan geleneksel "Altın Hafta" tatiline işaret eden Hansen; tatil öncesinde Çinli yatırımcıların nakde geçmek amacıyla kâr realizasyonuna gitme olasılığının, kısa vadede düşüş baskısını daha da derinleştirebileceğini söyledi.

 

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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

KISA VADELİ KADERİ BU İKİ VERİ BELİRLEYECEK

Altın fiyatlarının bu haftaki yönünü ise ABD’den gelecek iki kritik makroekonomik veri çizecek:

  1. Çarşamba: Fed’in en çok önem verdiği PCE Enflasyon Verisi
  2. Cuma: Tarım Dışı İstihdam Rakamları

Gelecek güçlü verilerin Fed’in şahin tutumunu desteklemesi durumunda altın üzerindeki baskının artacağı, zayıf verilerin ise altın için bir nefes borusu olabileceği belirtiliyor.

 

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Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

DÜŞÜŞ BİTTİĞİNDE YÜKSELİŞ İÇİN ÇIKIŞ YOLU NE?

Peki altının yeniden yükselişe geçmesi için ne gerekiyor?

Kısa vadeli olumsuz havaya rağmen Saxo Bank uzmanı Ole Hansen, uzun vadeli resimde altının en büyük gücünün ETF (Borsa Yatırım Fonu) talepleri olduğunu vurguluyor. Yüksek faiz ortamının kamu borçlanma maliyetlerini artıracağını belirten Hansen, mali risklerden ve finansal krizlerden korunmak isteyen kurumsal yatırımcının altını uzun vadede güvenli liman olarak görmeye devam edeceğini ifade ediyor.

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