Altın düşecek mi, çıkacak mı? Dev bankadan 1 Ekim uyarısı

Son dönemin en sert satış dalgalarından birini yiyen altın, yeni güne sınırlı bir tepki alımıyla başlasa da üzerindeki karabulutlar dağılmış değil. Gram altının 6.500 TL bandında tutunma mücadelesi verdiği şu günlerde, Danimarka merkezli dev finans kuruluşu Saxo Bank'tan piyasaların dengesini değiştirebilecek bir "1 Ekim" uyarısı geldi.

Peki ekranlarda kırmızıya dönen altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş fırsatı mı doğuyor? İşte dev bankanın analizinden öne çıkanlar...