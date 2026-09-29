Siyaset kulislerinde uzun süredir konuşulan transfer iddiası bugün resmiyet kazanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayı başında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısındaki "Kapımız herkese açık" mesajının ardından CHP'li bir belediye daha AK Parti yönetimine geçiyor.

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HABERİN ÖZETİ Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız'ın istifa ederek AK Parti'ye katıldığı bildirildi. Onur Emrah Yıldız'ın katılımıyla Çiğli ilçesi ilk kez AK Parti yönetimine geçmiş olacak. Yıldız'a rozetini bugün saat 16.00'da başlayacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Ankara'ya gitti. Çiğli Belediye Meclisi'ndeki CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyeleri ortak açıklama yaparak AK Parti'ye geçme düşünceleri olmadığını duyurdu. Kulislerde İzmir'deki bazı diğer ilçe belediye başkanlarının da ekim ayında AK Parti'ye katılabileceği konuşuluyor.

ONUR EMRAH YILDIZ AK PARTİ'YE KATILIYOR

2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız istifa ederek AK Parti saflarına katılıyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la birlikte Ankara'ya giden Yıldız’ın partiye katılımının kabul edildiği öğrenildi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Yıldız'a yeni rozetini bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Kritik toplantı saat 16.00'da başlayacak.

ÇİĞLİ İLK KEZ AK PARTİ'YE GEÇECEK

1992’de ilçe olan Çiğli’nin ilk başkanı Anavatan Partili Galip Öztürk olmuştu. Öztürk, 1994-1999 arasında da başkanlık koltuğuna oturmuştu. Daha sonraki tüm seçimlerde ise ilçe CHP yönetimindeydi.

Böylece Onur Emrah Yıldız'ın parti değiştirmesiyle Çiğli ilçesi ilk kez AK Parti yönetimine geçmiş olacak.

MECLİS ÜYELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan belediye başkanının geçiş süreci netleşirken, Çiğli Belediye Meclisi’nde yer alan üyelerden ortak bir açıklama geldi. CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyeleri yayımladıkları ortak metinde, "AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

SIRADA İZMİR'DEKİ BAŞKA İLÇELER DE VAR

Kulislerde ise AK Parti ile temaslarını sürdüren İzmir’deki bazı diğer ilçe belediye başkanlarının da ekim ayı içerisinde AK Parti saflarına katılabileceği konuşuluyor.