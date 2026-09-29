Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AK Parti'ye geçiyor

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İstanbul
Siyaset kulislerinde uzun süredir konuşulan transfer iddiası bugün resmiyet kazanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayı başında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısındaki "Kapımız herkese açık" mesajının ardından CHP'li bir belediye daha AK Parti yönetimine geçiyor.
2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız istifa ederek AK Parti saflarına katılıyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la birlikte Ankara'ya giden Yıldız’ın partiye katılımının kabul edildiği öğrenildi.
Yıldız'a yeni rozetini bugün düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Kritik toplantı saat 16.00'da başlayacak.
1992’de ilçe olan Çiğli’nin ilk başkanı Anavatan Partili Galip Öztürk olmuştu. Öztürk, 1994-1999 arasında da başkanlık koltuğuna oturmuştu. Daha sonraki tüm seçimlerde ise ilçe CHP yönetimindeydi.
Böylece Onur Emrah Yıldız'ın parti değiştirmesiyle Çiğli ilçesi ilk kez AK Parti yönetimine geçmiş olacak.
Öte yandan belediye başkanının geçiş süreci netleşirken, Çiğli Belediye Meclisi’nde yer alan üyelerden ortak bir açıklama geldi. CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyeleri yayımladıkları ortak metinde, "AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur" ifadelerini kullandı.
Kulislerde ise AK Parti ile temaslarını sürdüren İzmir’deki bazı diğer ilçe belediye başkanlarının da ekim ayı içerisinde AK Parti saflarına katılabileceği konuşuluyor.