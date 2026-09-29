29 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül Salı günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 14 KENTE SARI KODLU UYARI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Öte yandan yapılan değerlendirmede, 14 kent için de sarı kodlu uyarı verildi. Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de sağanak yağışın kuvvetleneceği bildirildi.

29 EYLÜL SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 16°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

UŞAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin ise mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Çok bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 16°C, 25°C

Çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 20°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu