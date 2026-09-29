29 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak günlerce sürecek

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Eylül Salı günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Öte yandan yapılan değerlendirmede, 14 kent için de sarı kodlu uyarı verildi. Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de sağanak yağışın kuvvetleneceği bildirildi.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin ise mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Çok bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP 16°C, 25°C
Çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu