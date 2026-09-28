Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bilgili, olay yerinde hayatını kaybetti.

Okulda görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni olan A.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖĞRENCİ VE EĞİTİME DÖNÜK BİR SALDIRI DEĞİL

Olay sonrası okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti şu açıklamayı yaptı;

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."