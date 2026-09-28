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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:38

Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Osmaniye'de bir lisede dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir öğretmen okul içinde, yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:38

'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Olay Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşandı.
Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Bilgili, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Okulda görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni olan A.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTI 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖĞRENCİ VE EĞİTİME DÖNÜK BİR SALDIRI DEĞİL

Olay sonrası okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti şu açıklamayı yaptı;

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

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ETİKETLER
#Osmaniye
#ab
#Çardak Köyü
#Farabi Anadolu Lisesi
#Mehmet Bilgili
#3. Sayfa
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