Osmaniye'de bir öğretmen uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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İstanbul
Osmaniye'nin merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı.
Okulda görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni olan A.B. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖĞRENCİ VE EĞİTİME DÖNÜK BİR SALDIRI DEĞİL
Olay sonrası okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti şu açıklamayı yaptı;
"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."